南加即將出現更多郊狼 背後原因何在？華人鬥智鬥勇

南加郊狼接下來幾個月可能愈來愈多，因為繁殖期來了 。（取自Huntington Beach警察局）

南加 郊狼甚多，不少華人 曾目睹郊狼出現在大街小巷、公園景區、甚至自家門口或後院，並與郊狼鬥智鬥勇。這些看上去體型不大的動物，對幼童、小型寵物 有危及生命的攻擊性。警局發布通告指出，接下來幾個月，郊狼可能愈來愈多，提醒居民注意防範。

據KTLA等媒體綜合報導， 又到一年中郊狼出沒增加的時節。官方指出，人們可能會在南加許多地區看到郊狼頻繁出沒，原因並不意外，因為郊狼繁殖期通常從1月下旬持續到3月。了解郊狼的習性，可幫助居民和寵物主人提前做好相關準備。

橙縣漢庭頓灘市（Huntington Beach）警局發布通告指出，接下來一段時間，成年郊狼將會長途跋涉，尋找配偶和食物來源，導致目擊郊狼事件增多。據悉，該市碼頭附近，曾發生郊狼襲擊幼兒事件。事發在2022年4月，就在郊狼交配季節後不久的一個晚上，一戶家庭在碼頭附近散步時，2歲女童遭郊狼襲擊。郊狼當時咬傷並撲倒女童，所幸傷勢並無生命危險。漢庭頓灘警方接到報案後趕到現場，發現附近有兩隻郊狼並將其射殺。同年，該市頒布「郊狼管理計畫」，幫助社區居民如何安全與郊狼共存。

洛杉磯縣聖蓋博谷華人區，郊狼同樣出沒頻繁，許多華人目擊這種動物成群、或單獨出現。華人曾女士幾年前剛搬到聖瑪利諾（San Marino）定居時，早晨散步時就看到五、六隻郊狼在居民區成群遊蕩，當時她還不知道這就是當地盛產的「狼」，以為是流浪狗。亞凱迪亞居民Amy表示，在該市的孔雀園景區內，也曾見過郊狼出沒，當時年幼的女兒就在身邊，非常恐懼。華人莫女士指出，郊狼曾在家門口與寵物貓對視，她鬥智鬥勇嚇跑郊狼，但後者多次返回，不堪其擾。

相關報導指出，郊狼原產地就在加州，它們捕食範圍甚廣，包括老鼠、田鼠和地鼠等小動物。漢庭頓灘市當局表示，嚙齒動物是郊狼捕食的主要目標，透過捕食，郊狼能幫助控制這些動物的數量，其中許多被視為對人類有害；但不幸的是，郊狼也追逐小型寵物甚至兒童，並可能被寵物食品、未妥善處理的堆肥或垃圾、以及掉落的水果吸引到社區附近。

防範郊狼，官方建議民眾可採取這些措施，包括修剪形成藏匿處和庇護所的植被；及時採收成熟或掉落的蔬菜、水果；清理家庭垃圾，並蓋緊垃圾桶蓋；垃圾清運日前，可將垃圾存放在車庫或安全建築內。

對可能受到郊狼攻擊的寵物，當局敦促主人不要將小型狗單獨留在室外。外出時，可用6英尺或更短的牽引繩拴好小型狗；在自家院內，與寵物狗保持6英尺內的距離。因為郊狼可能將超過6英尺牽引繩約束的狗，視為無人看管的寵物。此外，郊狼繁殖、頻繁出沒期間，盡量讓寵物待在室內，外出時陪同或使用牽引繩、背帶約束。當局還指出，不要隨意投喂流浪貓，因為室外寵物食品可能吸引郊狼到訪。

居民如需更多信息，可參閱「郊狼管理計畫」，網址https://cms3.revize.com/revize/huntingtonbeachca/Documents/Service/Coyote%20Information/Coyote-Management-Plan-2022.pdf。