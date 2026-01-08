葬禮爆大規模槍擊 至少2死6傷 人們尖叫哀嚎、四處奔逃

南加男子葬禮爆大規模槍擊案，已造成2死6傷。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一男子7日在猶他州 （Utah）教堂舉辦葬禮，期間發生大規模槍擊 事件，目前已造成至少兩人死亡、六人受傷。現場多人被警察連夜拘捕，但當局表示他們並非真正的嫌疑犯，截止發稿前，槍手仍在追捕中。槍案親歷者指出，現場十分慘烈，人們尖叫、哀嚎、哭泣，並四處奔逃。

據KTLA5、ABC等媒體綜合報導，槍案發生在7日晚7時36分左右，地點位猶他州一座摩門教教會。案發當天，家人為南加居民Asi Sekona舉辦葬禮。報導指出，Sekona與洛杉磯 縣英格伍（Inglewood）、Watts等地區關係密切。家人表示，按照原計劃，葬禮結束後，他們準備將Sekona的遺體運往洛杉磯安葬。

葬禮當晚，教堂停車場突然發生激烈衝突，隨後有人開槍。槍案涉至少八受害者，其中兩人因槍傷身亡，三名受害者傷勢危急，另外三人情況不明。警方表示，所有受害者均為成年人，尚未公布他們的身分信息。截至8日上午，警方仍在搜尋至少一名逃離現場的嫌疑人，多人已被拘留一整夜，但當局表示他們並非真正槍手。

槍案發生後，幫派小組的警探抵達現場協助調查。警方強調，槍擊看起來並非針對任何宗教，目前尚未確認此事件是否與幫派有關。初步證據顯示，槍擊事件並非隨機發生。

參加葬禮的親友指出，當晚槍案發生非常突然，原本應是安靜的家族聚會，瞬間陷入混亂，給他們帶來新的打擊。死者一位堂兄弟表示，追悼會是為紀念幾天前去世的親人，其他四位堂兄弟卻在這起事件中受傷、死亡，「原本只是一場追悼會，現在還要再舉辦幾場葬禮。」

這位親歷者指出，案發時他正在教堂內，突然聽到外面傳來尖叫，跑出去看到停車場地上躺著好幾個人，「阿姨們大喊，有人被開槍打死了。」親歷者的第一反應是抱起孩子，並立即撥打911報警。另一家屬表示，當時人在教堂內，聽到尖叫聲後，看到哀悼者四處奔逃，「太殘酷，尤其是在葬禮上，這不應該發生，真的很痛心。」附近居民也聽到多聲槍響，並跑出去幫忙。媒體獲得的視頻顯示，現場至少兩聲槍響，警方隨後迅速趕到，並封鎖現場。目擊者稱，他們聽到有人哭泣和哀嚎。

家屬發布的社群媒體貼文指出，這場在猶他州舉行的葬禮儀式，主要是為當地親友所設，死者Sekona的棺木已經空運至洛杉磯下葬。貼文還提及傳統湯加（Tongan）宗教儀式，新聞報導也指出，葬禮舉辦的教堂舉行湯加語的追悼儀式。案發後，教會發表聲明，向罹難者家屬表示慰問，並指出正在配合執法部門調查。

鹽湖城警方8日表示，此案調查仍在進行中，並呼籲知情人士提供相關線索。