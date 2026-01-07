特斯拉餐廳開業風頭一時無兩 僅半年人潮不再

我的頻道

編譯組／即時報導
特斯拉餐廳2025年7月底開幕時，吸引大量排隊人潮。（記者張宏╱攝影）
在半年前開業時，曾以未來主義風格宣傳閃亮登場的特斯拉餐廳（Tesla Diner），現有坊間劣評指其食物及服務態度欠佳，加上價錢昂貴，令其當初光芒在僅六個月後，就漸漸消退。

KTLA電視台報導，汽車產品資訊網Autoblog新聞編輯穆爾曼（Marnus Moolman）指出：「特斯拉餐廳的人群已消失，新鮮感消退；曾被打造為勇猛生活方式的實驗項目，現在看起來更像是一個反烏托邦式概念。」

2025年7月底開幕時，這家位於聖塔蒙尼卡大道上的餐廳，吸引眾人目光。根據本報當時的報導，蜂擁而至的人群中不乏華人，許多前往的人士也未必是特斯拉的車主。

然而，根據Autoblog引述Yelp最新的檢視報導稱，當初的熱捧者離去後，現在只剩「空蕩蕩的停車場和比顧客數量還多的員工」。

根據Yelp的評論分析，一些顧客仍然感到滿意，但也有人指出服務差、價格高，是這家餐廳的缺點。此外，隨著主廚格林斯潘（Eric Greenspan）於去年11月離職，其食物的質素問題，更是廣受關注。

就在主廚格林斯潘宣布離職的前幾天（2025年10月31日），特斯拉創辦人馬斯克還在其社交媒體平台X（原為 Twitter）上，對這家餐廳發表評論：「未來風格的特斯拉餐廳發展良好，或許應該在奧斯汀（Austin）的德州超級工廠總部，以及工程總部的所在的北加州東巴洛阿圖（Palo Alto），各開一家分店。」

Autoblog新聞編輯穆爾曼稱，馬斯克在接受其採訪時不予置評，就暗示設立分店的計畫能否推進，惹人生疑。

穆爾曼寫道：「特斯拉餐廳的潛力巨大，但即使是科技界最強大的品牌，也不能永遠靠吹噓來生存。」

