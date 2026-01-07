中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕

涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。(界立建提供）

一批華人海外維權人士日前在洛杉磯中領館 前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜洛。集會期間遭負責提供中領館安保服務的一名保安噴射辣椒水，導致數名維權人士就醫。這次集會的負責人界立建表示，部分受攻擊者的傷情仍未緩解。

集會負責人界立建是中國民主黨國際聯盟主席，他表示，該組織部分成員1月4日午後在洛杉磯中領館前集會，遭一名保全兩次使用辣椒水攻擊。至少八人被攻擊，他本人眼睛及臉部受傷，出現呼吸不暢、心慌等症狀。報警後，該保全被洛縣警局逮捕。

界立建回憶，參加集會的有40多人。在準備期間，安保人員就用言語挑釁和騷擾。而在20天前，該組織在同一地集會時，就遭同一保全騷擾，並試圖造成衝突與攻擊。他表示，該組織還會繼續舉辦集會活動，並聯合民選官員，向警方提交相關證據，要求不讓涉案保全獲得保釋。

安保業內人士Tony Lee認為，使用辣椒水噴劑攻擊他人的保全，顯然缺乏安保人員應有素養，在對方沒有任何攻擊行為時，自我情緒管理不好，使用辣椒水噴劑攻擊，不太合適。

律師方孝偉表示，該安保人員的職責，是保護物業，並對侵入者採取有效驅逐。這起事件中，集會者並未進入物業，而是站在公共街路上，在這種情況下，保全不應該攻擊他們。至於集會是否獲批准，非安保的職責範圍。

律師劉龍珠強調，從法律層面看，該安保人員可能違反加州 刑法相關條款，根據犯罪性質，可能是重罪或輕罪；關鍵在使用的辣椒水，是否屬致命武器。如果界定為致命武器，就會受加州刑法第245條處罰，可能最高入獄14年。如果不是致命武器，按照加州刑法242條規定，屬不正當接觸，是輕罪，最高刑期1年。