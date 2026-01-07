我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

這幾年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕

本報記者／洛杉磯即時報導
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。(界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。(界立建提供）

一批華人海外維權人士日前在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜洛。集會期間遭負責提供中領館安保服務的一名保安噴射辣椒水，導致數名維權人士就醫。這次集會的負責人界立建表示，部分受攻擊者的傷情仍未緩解。

集會負責人界立建是中國民主黨國際聯盟主席，他表示，該組織部分成員1月4日午後在洛杉磯中領館前集會，遭一名保全兩次使用辣椒水攻擊。至少八人被攻擊，他本人眼睛及臉部受傷，出現呼吸不暢、心慌等症狀。報警後，該保全被洛縣警局逮捕。

界立建回憶，參加集會的有40多人。在準備期間，安保人員就用言語挑釁和騷擾。而在20天前，該組織在同一地集會時，就遭同一保全騷擾，並試圖造成衝突與攻擊。他表示，該組織還會繼續舉辦集會活動，並聯合民選官員，向警方提交相關證據，要求不讓涉案保全獲得保釋。

安保業內人士Tony Lee認為，使用辣椒水噴劑攻擊他人的保全，顯然缺乏安保人員應有素養，在對方沒有任何攻擊行為時，自我情緒管理不好，使用辣椒水噴劑攻擊，不太合適。

律師方孝偉表示，該安保人員的職責，是保護物業，並對侵入者採取有效驅逐。這起事件中，集會者並未進入物業，而是站在公共街路上，在這種情況下，保全不應該攻擊他們。至於集會是否獲批准，非安保的職責範圍。

律師劉龍珠強調，從法律層面看，該安保人員可能違反加州刑法相關條款，根據犯罪性質，可能是重罪或輕罪；關鍵在使用的辣椒水，是否屬致命武器。如果界定為致命武器，就會受加州刑法第245條處罰，可能最高入獄14年。如果不是致命武器，按照加州刑法242條規定，屬不正當接觸，是輕罪，最高刑期1年。

劉龍珠提醒安保人員在提供安保服務時，需要注意兩個極端，一方面是服務不積極，另一方面是過度積極。安保的工作是維持秩序，不是去攻擊對方。同時，劉龍珠強調，對這起事件不要過度解讀，與政治無關。

攻擊者被警方拘捕帶走。（界立建提供）
攻擊者被警方拘捕帶走。（界立建提供）
一名在集會中受攻擊者就醫。(界立建提供）
一名在集會中受攻擊者就醫。(界立建提供）
一批華人海外維權人士在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜...
一批華人海外維權人士在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜洛。圖為集會參與者。(界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。（界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。（界立建提供）

加州 中領館 洛杉磯

上一則

華人區小學被迫封鎖 有人持刀傷人 受害者身中數刀

延伸閱讀

加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選

加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選
維權華人遭噴辣椒水 保安被捕

維權華人遭噴辣椒水 保安被捕
加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流

華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流
2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控