目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻

跨年電音節Countdown NYE日前在洛杉磯會展中心圓滿落幕。（記者劉子為/攝影）

跨年 電音節Countdown NYE今年移師到洛杉磯 市中心舉行，讓不少觀眾感到新鮮與便利；一位首次參加這類活動的華人 留學生則表示，感覺頗受「衝擊」，尤其，對現場很多人「嗨過頭」，甚至出現暈昏、虛脫的場景，直說︰「對剛來美國不久的我來說，確實有點震撼。」

跨年電音節日前在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）圓滿落幕。這項由Insomniac打造的年度大型電音活動，今年以太空、外星探索為主題，舞台設計與視覺呈現充滿科幻元素，吸引大量年輕族群湧入。

不同於多數電音節在凌晨2時左右結束，Countdown NYE一路嗨到清晨5時，成為不少樂迷口中的通宵跨年。活動首次移師洛杉磯市中心舉行，也讓不少觀眾感到新鮮與便利。華人羅先生表示，自己平時是電音愛好者，過往參加大型電音節，多半得前往聖伯納汀諾（San Bernardino）等較遠地區，這次在洛杉磯市內舉辦，可以搭乘公交或打車往返，「不用擔心高昂停車費或酒駕問題，讓我輕鬆很多，」他說。

他也坦言，以往去會展中心都是車展、動漫展這樣的白天活動，「很難想像會被改造成跳舞、聽電音的空間」，但實際進場後體驗不錯，舞台之間距離近，移動順暢。

另一名首次參加Countdown NYE的華人留學生Crystal則分享了不同視角。她表示，跨年夜與朋友一時想不到行程，選擇音樂節作為慶祝方式，「音樂真的很燃、很炸，但因為是室內，空氣有點悶。」

讓她最感到「衝擊」的，則是現場部分觀眾的狀態。Crystal說，自己從小在中國接受較嚴格的禁毒教育，第一次在大型電音活動中，明顯感受到有人「嗨過頭」，甚至出現暈倒情形。「雖然現場只允許飲酒，但可以聞到大麻味，也看到有人疑似吸食粉末類物質，不確定是什麼。」

她回憶，場館角落與休息區，有不少人閉眼席地而坐，分不清是在休息還是已經不適，身旁甚至有女生疑似因脫水而倒下。「對剛來美國不久的我來說，確實有點震撼。」不過，朋友們則告訴她，這在美國夜店或電音節文化中相對常見。

針對外界對藥物與安全的疑慮，主辦單位Insomniac近年也持續強化「減害」（harm reduction）措施。官方指出，活動期間設有專責安保與巡場人員，加強入口安檢，並嚴禁攜帶非法藥物；同時，場內提供免費飲水站、降溫與休息區，降低因脫水或過度疲勞引發的風險。