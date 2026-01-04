南加州新年連日暴雨破紀錄 乾燥天氣周三回歸

南加州新年期間迎來破紀錄降水。（示意圖取自Pexels）

南加州 在新年期間迎來打破紀錄的降雨，多日的大雨在南加 州多地出現災情。天氣預報稱南加州5日陰雨還將持續，乾燥晴朗天氣降將於7日（周三）回歸。

根據ABC7電視台報導，持續的降雨也導致樹木倒塌。南加州瑞西達（Reseda）一棵大樹因地面水分過飽而倒塌，砸中兩輛停放車輛。所幸當時車上沒有人，無人受傷。根據KTLA電視台氣象預報指出，南加州的連日降雨仍在持續，4日晚間至夜間降雨將再次增強，隨著氣旋移出區域，夜間至5日降雨將逐漸減弱。雖然大部分影響預計屬輕微，但局部雷雨仍可能引發中度淹水，尤其是火災遺留區域及山區地帶。新的一周周初仍有機會降雨，但整體雨勢預計明顯下降。

美國國家氣象局表示，4日之後預計降雨總量將較輕，通常介於0.10至0.5吋（約0.25至1.3公分），山區與山麓地區最多可達1吋（約2.5公分）；影響主要限於輕微淹水與交通延誤。沿海地區則持續發布國王潮（king tides）海灘危險警示，至5日上午10時結束。民眾需注意強烈離岸流、海浪高漲及小規模沿岸淹水的風險。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）已指示加州緊急事務辦公室在易淹水、土石流及泥流高風險地區預先部署消防與救援資源。洛杉磯縣則將安排急流救援隊待命，以應對可能的洪水災害。

根據KTLA電視台氣象報導，乾燥天氣將於7日或8日回歸，隨後南加州將受到較涼的離岸風影響，晚間氣溫可能驟降。