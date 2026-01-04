我的頻道

這8款SUV適合退休族 今年即將降價最值得入手

編譯組／即時報導
8款適合中產階級退休人士的SUV 資料來源：Yahoo Autos
8款適合中產階級退休人士的SUV 資料來源：Yahoo Autos

Yahoo Autos報導，隨著市場邁入2026年，SUV價格正處一個不尋常的轉折點。儘管整體二手車價格仍維持高檔，根據汽車專業網站Edmunds資料，車齡約3年的二手車平均價格年增約5%，但專家指出，多項市場因素已開始對部分SUV價格形成下行壓力。

專家分析，經銷商停車場庫存逐步增加，加上2023年出廠的部分SUV正值3年折舊最劇烈階段，為精打細算的消費者創造進場機會。新車與二手SUV面臨的價格壓力各不相同，也為即將進入退休生活的購車族群帶來不同選擇。

以下為專家與市場數據點名，2026年可能具備「高CP值」潛力的8款SUV車型：

二手Honda CR-V

汽車專家、Car Lease Tips創辦人德里薩（Rob Delisa）指出，在多年供應吃緊後，CR-V庫存明顯回升，往往對二手價格形成壓力。CR-V以平穩駕乘、輕快轉向與低維護成本聞名，深受退休族群青睞，若供給持續增加，價格有望進一步鬆動。

二手Toyota RAV4

德里薩表示，車齡2至3年的RAV4大量流入市場，通常會帶動價格「正常化」。雖不至於大幅下跌，但走勢轉軟可期，其可靠性與Toyota Safety Sense安全系統，適合重視駕駛穩定性的年長駕駛。

二手Nissan Rogue

市場庫存高於平均水準，使經銷商傾向調整售價以加快銷售。Rogue擁有舒適座椅、良好視野與易操控特性，若需求持續溫和，2026年可能出現較佳購車時機。

新車Jeep Grand Wagoneer

Clearsurance汽車與保險專家穆森（Melanie Musson）預期，這款全尺寸豪華SUV在2026年將出現價格下修。較低的入門價可能使其對計畫長途旅行的退休族群更具吸引力。

新車或二手Hyundai IONIQ 5

穆森指出，電動車市場在缺乏聯邦稅收抵免的情況下，勢必有所調整。IONIQ 5價格已有所下滑，Hyundai將2026年款起價降至約3.5萬美元，較先前年份明顯降低，安靜車艙與低維護需求成為優勢。

二手BMW X5

來自iSeeCars與CarEdge的研究顯示，豪華SUV在前3年折舊幅度大。對不想支付新車價格、又追求舒適性的退休族而言，3年車齡的X5具備不錯性價比。

二手Mercedes-Benz GLE

GLE長期被列為早期價值下滑最快的豪華SUV之一，為二手買家帶來機會。3年車齡車款通常能以較低價格，換得安靜車艙與精緻懸吊。

二手Audi Q7

市場數據顯示，三排座豪華SUV在第3年折舊明顯。對重視乘坐舒適、安全評級與長途穩定性的退休人士而言，2026年的折價Q7，可能是豪華級距中的理想選擇之一。

在多年供應吃緊後，CR-V庫存明顯回升,往往對二手價格形成壓力。圖為CRV北美生...
在多年供應吃緊後，CR-V庫存明顯回升，往往對二手價格形成壓力。圖為CRV北美生產線。 （美聯社）

