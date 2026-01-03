營運139年 洛縣最老餐廳索格斯咖啡館4日熄燈

我的頻道

洛杉磯訊
索格斯咖啡館在社群平台發文，宣布將於4日正式歇業，感謝社區139年來的支持，並表達對顧客的深切感激之情。（取自臉書The Original Saugus Cafe）
索格斯咖啡館在社群平台發文，宣布將於4日正式歇業，感謝社區139年來的支持，並表達對顧客的深切感激之情。（取自臉書The Original Saugus Cafe）

洛杉磯縣歷史最悠久的餐廳索格斯咖啡館（Saugus Cafe）將於4日歇業，結束其139年的營運歷程。消息公布後，大批民眾在最後一個營業周末前往用餐，向這間百年老店道別。

餐廳業者日前透過社媒發表聲明，感謝社區長期支持，並強調關閉決策，並非輕率之舉。聲明指出，索格斯咖啡館營運139年來，一直是民眾分享故事、建立回憶及世代團聚的場所。業者表示，雖然建物未來用途尚不明朗，但餐廳將於2026年1月4日正式結束營業。

據KTLA電視台報導，有顧客轉述，餐廳此次歇業與地主不願續租有關。長年支持該店的顧客指出，索格斯咖啡館在社區具有代表性，其關閉令不少居民感到惋惜。一名顧客表示，該餐廳作為洛縣最古老餐館，早已成為聖塔克拉利塔（Santa Clarita）社區不可或缺的一部分，歇業令人倍感失落。

索格斯咖啡館創立於1887年，長年以其悠久歷史和在地特色聞名。餐廳曾接待許多知名人物，包括影星韋恩（John Wayne）及歌手辛納屈（Frank Sinatra），為當地重要的文化地標之一。

索格斯咖啡館歇業消息，引發社群平台熱烈討論，不少顧客表達不捨與惋惜。留言中不乏感性字句，如「我心碎了」、「這是一家值得保存的好地方」。有人建議業者申請歷史建築登記，以爭取租稅減免及補助，亦有民眾提議將餐廳改為博物館，保留其歷史價值。亦有顧客呼籲餐廳與媒體聯繫，增加曝光引起更廣泛關注，期盼能挽回關店命運。也有人表達失望，質疑業者未能傳承經營，另有網友直言餐點品質一般，對餐廳即將歇業持保留態度。

雖然意見不一，但多數聲音仍強調該店對聖塔克拉利塔（Santa Clarita）以及整個洛縣具有歷史意義，盼望未來有機會以不同形式保留其文化地位。聲明最後表示，餐廳對顧客長年以來的支持深表感謝，並強調這段歷程將永遠銘記於心。

創立於1887年的索格斯咖啡館，為洛杉磯縣歷史最悠久的餐廳，曾24小時營業，供應早午晚餐。業者近日宣布歇業，結束139年歷史。（取自Google街景）

