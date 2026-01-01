玫瑰花車遊行20年首遇雨 華人民眾冒雨觀賞熱情不減

我的頻道

洛杉磯訊
儘管天候不佳，第137屆玫瑰花車遊行仍照常登場，參與花車團隊仍穿著雨衣，精神奕奕行進街頭。（讀者提供）
第137屆玫瑰花車遊行1日於巴沙迪那（Pasadena）盛大舉行，儘管清晨就降下冬雨，觀眾熱情仍不減。許多民眾冒雨夜宿街頭卡位，包括不少華人，現場氣氛歡樂熱烈。這是20年來首次於雨中舉行的玫瑰花車遊行，花車自創辦以來歷經136屆，降雨情況僅約十餘次。

根據ABC7電視台，本屆主題為「團隊的魔力（The Magic in Teamwork）」，由湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）擔任遊行大使（Grand Marshal）。強森表示，「能擔任遊行大使是極高的榮譽，我至今仍難以置信。從小在密西根州Lansing長大，每年元旦早晨最期待的就是收看玫瑰花車遊行。從沒想過有一天會是我自己，我感到非常榮幸。」

遊行於上午8時從Green Street與Orange Grove Boulevard交叉口起跑，全程約5.5英里。花車遊行開始前兩小時，主辦單位公布各花車獎項。

遊行開場由歌手Bishop Briggs演出，演唱「River」與「Champion」兩首代表作，搭配24名舞者與本田（Honda）主題花車「The Power in Teams」，象徵夢想需集體實現最有力量。遊行中段有兩場表演，分別由 Explore Louisiana邀請「American Idol」亞軍鄉村歌手John Foster演出，以及Visit Mississippi邀請鄉村歌手Charlie Worsham演出。

本屆共有近40輛花車參與，其中備受矚目的花車包括向「Star Trek」60周年致敬的主題車，以及紀念寶馬山、伊頓野火一周年的「Rising Together」花車，火災倖存者親自參與裝飾。Donate Life的花車主題為「Treasure Every Moment Together」，紀念29位器官捐贈者，並邀請16位器官、眼角膜與組織受贈者與生前捐贈者代表搭乘，透過花卉肖像（floragraph）展現生命延續的故事。

今年遊行有19支來自美國、日本與墨西哥的樂隊參與，包含玫瑰碗（RoseBowl）參賽學校University of Alabama 與 Indiana University 的校隊樂隊。17組馬術隊伍也亮相，帶來精彩表演。

遊行後，所有花車將於Sierra Madre Boulevard 與 Washington Boulevard交叉口參加展出。展覽時間為1日下午1時30分至5時，2日為上午9時至下午5時，3日為上午9時至下午4時。其中2日上午7時起開放長者與身心障礙人士優先參觀。

由Kiwanis International贊助的花車「Happy Together」以繽紛花卉與卡通動物造型為主題，傳遞歡樂團結氣氛，為雨中的玫瑰花車遊行增添活潑色彩。（讀者提供）
觀眾冒雨守候玫瑰花車遊行，穿著五顏六色的雨衣、撐傘席地而坐，臉上笑容洋溢，盡顯對這項新年傳統活動的喜愛與支持。（讀者提供）

