FlyAway機場巴士 班次密、行程穩華人業者：省時省錢

記者趙健╱洛杉磯即時報導
Union Station站點。（受訪人提供）
自本報先前報導前往洛杉磯國際機場LAX）的四種交通方案後，有讀者表示對其中提到的FlyAway機場巴士並不熟悉，詢問實際搭乘方式、班次安排；其實這條接駁專線雖營運多年，是往返機場時相對省時省錢的選擇，而且由華人團隊負責運營。

FlyAway為洛杉磯機場專用巴士服務，目前提供洛杉磯國際機場（LAX）往返市中心聯合車站（Union Station）和范奈斯（Van Nuys）兩條接駁路線。其中，往返Union Station與LAX之間的市中心線班次最為密集，由華人團隊營運。其負責人鹿強介紹，該路線每30分鐘一班，幾乎全天候營運，每日約22小時不中斷，清晨3時即有首班車自Union Station發車，凌晨1時10分仍有自機場返程班次，涵蓋紅眼航班與清晨起飛需求。

鹿強指出，FlyAway屬機場公共運輸服務，並非以賣票獲利為目的，車票收入由機場統一管理，營運方不直接取得票款，而是依合約由機場支付固定營運費，與實際載客人數無關，因此服務設計以準點、安全與效率為優先，而非追求客流量。「我們最重視準點，一旦有車輛出問題，後備車輛會立即補上，確保發車準時。」

車程方面，鹿強指出，在一般交通狀況下，單程約30至40分鐘；即使遇到嚴重塞車，多半也能控制在一小時以內。FlyAway巴士可使用機場專用通道與內側車道，較不受一般車流影響。在節假日航班高峰期，若出現滿車情況，營運方還會即時加派加班車，或調整接駁順序，從中途航站樓接人，以縮短旅客等候時間。

FlyAway這條機場專線現行單程票價為12.75美元。鹿強強調，該票價不限制行李件數，大型行李與多件托運皆可一起攜帶，對長途旅行或家庭旅客較為方便。此外，所有巴士均配備輪椅升降設備，符合無障礙需求，並有固定的維修與備車機制，以確保準點發車。因為車隊有不少華人司機，對不熟悉英文的旅客較為友善。

Union Station的上車位置也相對明確，設於其巴士廣場 （Bus Plaza），旅客可依站內指標步行前往，現場設有FlyAway標識。自駕前往的旅客，可將車停放在巴士廣場下方停車場，入口位於Vignes Street。該停車場每日收費8美元，最長可停放30天。

他呼籲，華人旅客在規畫往返機場行程時，不妨多了解這類公共接駁選項，在時間、費用與行李彈性上，其實都相對划算。詳情可見：https://www.flylax.com/flyaway-bus

每日發車時間表。（FlyAway官網）
聯合車站FlyAway所在位置。（FlyAway官網）
FlyAway巴士可使用機場內側車道，較不受一般車流影響。（受訪人提供）
FlyAway機場大巴現行單程票價為12.75美元。（受訪人提供）
Union Station下車點。（受訪人提供）
