物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

洛杉磯訊
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

根據富國銀行（Wells Fargo）最新分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計將在2026年初出現明顯上漲。該判斷是基於零售業庫存變化、關稅成本以及多項官方與產業數據所呈現的趨勢。

根據FOX商業新聞報導，富國銀行零售金融董事總經理Lauren Murphy表示，今年假期購物季，多數零售商大致選擇維持價格穩定，或僅進行溫和調升，同時透過針對性促銷與部分商品的深度折扣刺激消費。然而，她指出，這樣的策略，主要是短期因應。2025年初，許多零售商已在額外關稅前，策略性的提前大量進貨，以暫時降低成本壓力。

隨著關稅正式反映在新一批進口商品上，Murphy警告，相關稅負將推高未來進口商品價格，而零售商很可能在2026年把這些增加的成本轉嫁給消費者。數據顯示，5月至9月期間，美國零售商整體庫存量增加約14%；但展望2026年初，仍在海外供應商運輸途中的庫存量，預計將年增62%。這意味著，未來上架的新商品，將更多承受較高的進口與物流成本。

家居用品預計會成為最先感受到壓力的類別之一，原因在該產業對進口的高度依賴。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）公布的消費者物價指數（CPI），家具與家居設備類別在過去幾年中，多次出現漲幅高於整體通膨率的情況。疫情後的供應鏈重整、國際運輸成本波動，以及原材料價格變化，都使家具、床墊、家用收納與部分裝修相關產品的價格呈現階段性上行。

富國銀行指出，相較服飾等品類，家居用品零售商吸收關稅與成本上升的空間有限，因此價格調整往往更快反映在零售端。Murphy表示，部分家居零售商已開始進行策略性調價，顯示價格壓力並非遙遠的未來式，而是已逐步浮現。

除家居用品，其他消費品類別也已有價格上升的跡象。根據全美零售聯合會（National Retail Federation）的分析，服飾與鞋類同樣面臨關稅與勞動成本上升，但由於產品單價較低、促銷彈性較大，價格調整多半以小幅、分散方式出現，對消費者的即時衝擊相對有限。至於大型家電與部分消費性電子產品，由於零組件供應鏈高度全球化，相關成本調整通常會隨著新品上市或產品更新節奏，逐步反映在售價上。

學術與政策研究單位Yale Budget Lab亦指出，關稅對家庭用品、清潔用品等高周轉商品的影響，通常不會一次性完全反映，而是隨著庫存輪替逐步累積。

Murphy補充，不同商品類別對消費者的影響程度存在明顯差異。服飾即使出現漲幅，消費者仍有替代品牌或延後購買的彈性；但家具、床組等高單價家居用品，即便僅上調10%，也可能讓部分家庭因負擔增加而卻步。

