用了3年才發現真相 男子這動作讓洗碗機煥然一新

洗碗機外層塑膠膜被部分撕開後，下方露出明顯更為光亮的不鏽鋼表面。示意圖。（美聯社）

新聞周刊（Newsweek）報導，一名男子在使用洗碗機三年多後，意外發現其外觀長期暗沉的真正原因，相關貼文隨即在網路上掀起熱議，並促使成千上萬名網友走進廚房，檢查自家電器是否也出現相同情況。

該名男子為希克森（Jeff Hixson），他近日在社群平台Threads 以帳號@jeffhixson分享一張不鏽鋼洗碗機的照片，坦言自己多年來始終困惑於洗碗機表面為何看起來霧霧的，「我用了這台洗碗機超過三年，一直不明白為什麼外觀看起來這麼暗沉，現在終於知道原因了。」

希克森發現，洗碗機外層仍覆蓋著原廠出貨時的保護塑膠膜。照片中可見塑膠膜被部分撕開後，下方露出明顯更為光亮的不鏽鋼表面。這個看似微不足道卻長期被忽略的細節，引發大量網友共鳴，貼文迅速累積數萬次按讚與留言。

不少網友在留言區分享類似經驗。一名用戶表示，自家於2019年安裝的Bosch洗碗機，至今仍殘留著未撕除的保護膜；另有網友指出，希克森的貼文促使他們檢查使用近五年的電器，結果同樣發現塑膠膜從未拆除。

這類發現也不限於洗碗機。有網友表示，終於找出微波爐按鍵不靈敏的原因，是控制面板仍覆有保護膜；也有人發現電視螢幕長期出現「氣泡」，原來是出廠時的包裝膜尚未完全移除。

隨著貼文持續發酵，留言區充斥著驚訝、幽默與感謝的回應。有網友笑稱，希克森「幫助無數人發現長年被忽略的問題」，而他本人則簡單回應致謝。

報導指出，不鏽鋼家電在出貨時通常會貼上一層透明塑膠膜，以避免運送與安裝過程中刮傷表面。製造商普遍建議在安裝完成後立即撕除，但由於塑膠膜不易察覺，經常在無意間被保留下來。