一度被判死刑 他首談12年中國關押經歷 暴瘦100磅只因...

通過中美換囚協議，斯威丹（Mark Swidan）、李凱（Kai Li）及梁約翰（John Leung）搭乘航班返回美國。路透社

ABC 13電視台報導，對斯威丹（Mark Swidan）而言，回家曾是他在中國監獄撐過十多年的唯一信念；然而，真正踏上美國土地後，他才發現，重返正常生活，遠比想像中困難。

2024年11底，白宮 宣布遭中國錯誤關押的三名美國公民 ，通過中美換囚協議，將返回美國。斯威丹就是三人之一，他在沉默近一年後，日前首度向媒體發聲，回憶他在中國獄中度過的歲月，以及獲釋返美後的真實處境。如今，他與母親住在休斯頓西區一間狹小的兩房公寓裡，與他被捕前自由、成功的生活，形成強烈對比。

斯威丹成長於艾利夫（Alief）地區，被捕前經營一家進出口公司，經常往返海外。2012年一次中國商務行程，徹底改變了他的人生。

他表示，中國警方突然衝進來，拔槍用中文大喊，槍口並對著他的臉，將他上銬、強迫臉朝下趴在床上，並剝奪基本法律權利。中國當局指控他涉毒，要求他簽署全為中文的認罪文件。

斯威丹要求見美國駐中國的領事、律師，卻只收到冰冷回應：「這是中國，你沒有這些權利。」

起初，斯威丹以為這只是一場誤會，很快就能澄清，但卻被送往拘留中心，接下來11年在惡劣、擁擠、缺乏自來水的環境中度過，體重暴跌超過100磅。

為了讓母親知曉他的遭遇，他透過寄送暗藏密碼的圖畫與書信，將訊息壓印其中，以避開獄方檢查。他在獄中創作了數百幅畫作，藉此熬過漫長歲月。

2018年，也就是被捕近六年後，斯威丹被判處死刑 ，然而什麼證據都沒有。聯合國調查報告指出，斯威丹並未持毒品，下榻旅館沒有搜到毒品，與史威登一同被捕的11名販毒集團嫌犯，都無法指認史威登。史威登後來遭到定罪的罪名，是曾經出現在一座安非他命地下工廠。

斯威丹遭囚期間，他的母親凱薩琳（Katherine Swidan）從未沉默。多年來，她一直奔走聯繫國會議員、外交官與人權團體，誓言不讓兒子被世人遺忘。

2024年11月的一個清晨，凱薩琳接到一通改變命運的電話。「對方說，『我有個人想跟你說話。』」她回憶。

同一時間，在中國監獄裡，斯威丹被突然叫醒，要求立刻收拾行李。12年後，他終於獲釋，與美國公民李凱（Kai Li）及持香港永久居留權的梁約翰（John Leung）一同返美。

當飛機降落聖安東尼奧聯合基地的畫面曝光，眾人急切走下機艙。斯威丹現身的第一張照片中，身穿一件美國國旗T恤——那是母親多年前寄給他的衣服。

為支付長年的法律辯護費用，母親幾乎變賣所有家當，支出估計接近100萬美元。母子倆坦言，美國對於曾在海外遭長期關押、返國的公民，幾乎沒有系統性的協助。斯威丹說，回到美國生活，有許多想不到的困難；因為長達12年的海外關押經歷，他在美國沒有足夠的信用記錄、身分問題處理也異常非常，並因此耽誤辦理駕照。「對我這樣的特殊情況者，很多人或許會認為政府會提供許多幫助，但實際情況卻是，能拿到的幫助非常有限」。