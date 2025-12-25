「最幸運7-Eleven」 南加便利店二度開出勁球大獎

我的頻道

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
開出本次勁球二獎的奇諾岡7-Eleven便利店，曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金16億美元。（記者啟鉻／攝影）
開出本次勁球二獎的奇諾岡7-Eleven便利店，曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金16億美元。（記者啟鉻／攝影）

聖誕平安夜，勁球（Powerball）彩券開出頭獎18億1700萬美元，獨落阿肯色州一位幸運者身上。南加州也有斬獲，奇諾岡一家便利店開出二等獎，獎金280多萬美元。這家便利店曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金高達16億美元，由全美三位幸運者獲得，內陸一對夫婦獲獎者在開獎後逾六個月才兌獎。

KTLA電視台報導，24日聖誕平安夜開出的號碼為4、25、31、52、59，勁球號碼為19。在奇諾岡7-Eleven便利店，售出一張中5個號碼、但未中勁球號碼的彩券，地址：4092 Chino Hills Parkway。一位奇諾岡居民表示，2016年1月13日這家便利店開出勁球頭獎彩券後，晚間不少附近居民趕到這裡，歡呼雀躍，好像是他們自己或親友中獎，很是熱鬧。

記者於聖誕節當天趕到這家便利店，看到店裡有一些顧客，但很平靜。在店內掛著一個醒目標誌，其中有字樣「世界上最幸運的7-Eleven」（Luckiest 7-Eleven in the World）。

報導稱，勁球彩券中齊全部六個號碼的彩券得主，頭獎可選擇分期年金方式領取18億1700萬美元，這是美國史上第二大彩券頭獎，或一次性領取8億3490萬美元的現金。主辦單位「多州彩券協會」（Multi-State Lottery Association）表示，上述金額均為稅前。若得主選擇年金方案，將先領取一次即時給付，隨後再領取29期年度給付，每年金額遞增5%。

本次開獎是自上次有人中齊六個號碼以來的第47次開獎，創下自1992年勁球遊戲開辦以來，頭獎最長未開出的紀錄。在此之前，最近一次中齊六個號碼在9月6日，當時密蘇里州與德州各售出一張頭獎彩券，頭獎金額達17億8700萬美元，當時為美國史上第2大彩券頭獎。

美國史上最大彩券頭獎為20億400萬美元，出現在2022年11月7日 的勁球開獎，中獎彩券在南加州艾塔迪那（Altadena）一家加油站售出。

勁球 加州 南加

