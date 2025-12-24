南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態

San Fenando縣消防局發布的泥石流場景。（San Fenando縣消防局X賬號圖）

南加州 平安夜迎來大暴雨，加州州長紐森宣布洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣進入緊急狀態。截至24日上午，南加 地區已發布至少九項交通警報，原因是道路交通事故頻發。洛杉磯國際機場 （LAX）至少有100航班延誤。5號公路Pacoima路段發生FedEx貨車車禍，洛杉磯西部及聖費南度谷（San Fernando Valley）地區出現停電，伊頓野火災區發布疏散警告。

加州有史以來降雨量最大的平安夜與聖誕節，發生在1889年，當時兩天降雨量達3.82英吋。百年後，南加州聖誕節再度迎來強降雨。氣象部門官員表示，24日降雨量持續增加。

據NBC電視台報導，洛杉磯縣東部發布龍捲風警報，包括艾塔迪那（Altadena）、巴沙迪那（Pasadena）、阿罕布拉、蒙特利公園市及東洛杉磯等地。龍捲風警報代表觀測人員回報或雷達顯示有龍捲風生成。洛杉磯水電局（LADWP）人員則處理多起停電事故，多數停電地區集中在聖費南度谷與洛杉磯西部。洛杉磯動物園與六旗遊樂園宣布24日閉園。

國家氣象局表示，24日上午11時22分，雷達追蹤到一條由惠提爾市延伸至新港灘附近的強陣雨帶，並以每小時15英里的速度向東移動。強陣風可能折斷樹枝，吹走未固定物品。受警報影響的地區，包括安那罕、聖塔安那、爾灣等橙縣城市。

家住北嶺（Northridge）的華人Frada表示，24日清晨醒來後，發現泳池已滿，至少累積4英吋雨量，鄰居家樹木的樹枝掉落，她自家屋頂也出現漏水情況。附近部分高速路與滑雪場關閉，她查看天氣預報，顯示最大降雨已經過去，希望未來四天不要再繼續下大雨。