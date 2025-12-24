我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態

記者張宏╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
San Fenando縣消防局發布的泥石流場景。（San Fenando縣消防局X賬號圖）
San Fenando縣消防局發布的泥石流場景。（San Fenando縣消防局X賬號圖）

加州平安夜迎來大暴雨，加州州長紐森宣布洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣進入緊急狀態。截至24日上午，南加地區已發布至少九項交通警報，原因是道路交通事故頻發。洛杉磯國際機場（LAX）至少有100航班延誤。5號公路Pacoima路段發生FedEx貨車車禍，洛杉磯西部及聖費南度谷（San Fernando Valley）地區出現停電，伊頓野火災區發布疏散警告。

加州有史以來降雨量最大的平安夜與聖誕節，發生在1889年，當時兩天降雨量達3.82英吋。百年後，南加州聖誕節再度迎來強降雨。氣象部門官員表示，24日降雨量持續增加。

據NBC電視台報導，洛杉磯縣東部發布龍捲風警報，包括艾塔迪那（Altadena）、巴沙迪那（Pasadena）、阿罕布拉、蒙特利公園市及東洛杉磯等地。龍捲風警報代表觀測人員回報或雷達顯示有龍捲風生成。洛杉磯水電局（LADWP）人員則處理多起停電事故，多數停電地區集中在聖費南度谷與洛杉磯西部。洛杉磯動物園與六旗遊樂園宣布24日閉園。

國家氣象局表示，24日上午11時22分，雷達追蹤到一條由惠提爾市延伸至新港灘附近的強陣雨帶，並以每小時15英里的速度向東移動。強陣風可能折斷樹枝，吹走未固定物品。受警報影響的地區，包括安那罕、聖塔安那、爾灣等橙縣城市。

家住北嶺（Northridge）的華人Frada表示，24日清晨醒來後，發現泳池已滿，至少累積4英吋雨量，鄰居家樹木的樹枝掉落，她自家屋頂也出現漏水情況。附近部分高速路與滑雪場關閉，她查看天氣預報，顯示最大降雨已經過去，希望未來四天不要再繼續下大雨。

據NBC電視台報導，這場暴風雨預計持續數日，期間可能伴隨強風，陣風時速可達70至80英里。在艾塔迪那地區，洪水與泥石流威脅升高，伊頓野火燒毀區附近發布疏散警告，鄰近受災社區也被納入疏散範圍。南加州大部分地區持續發布山洪暴發警示，預警將延續至25日晚。一輛載有約1萬2000磅包裹的FedEx大型貨車，於雨後路面濕滑的5號公路Pacoima路段發生事故，貨物散落一地，導致公路短暫封閉。

家住在北嶺的華人Frada24日早上醒後發現泳池已滿，至少灌了四英寸的雨。（Fr...
家住在北嶺的華人Frada24日早上醒後發現泳池已滿，至少灌了四英寸的雨。（Frada提供）

洛杉磯國際機場 加州 南加

上一則

聖誕前夕人們還在瘋狂搶購什麼 這些訂單飆漲幾十倍

延伸閱讀

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
中西部天氣三溫暖 平安夜雨霧 聖誕節溫和 節後迎嚴寒

中西部天氣三溫暖 平安夜雨霧 聖誕節溫和 節後迎嚴寒
聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續

聯邦職缺減半 DMV地區衝擊持續
醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保

醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保
洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包

洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包
洛市長簽租金穩定法案 漲幅上限4% 明年1月生效

洛市長簽租金穩定法案 漲幅上限4% 明年1月生效

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲