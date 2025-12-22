FBI逮捕中國籍非法移民大毒梟 每天寄100個毒品包裹

我的頻道

洛杉磯訊
12月12日，FBI逮捕一名涉嫌販毒的中國籍非法移民大毒梟，並繳獲大量毒品。（FBI）
美國聯邦調查局（FBI）22日發布消息，最近一個月在「海岸至海岸」（Coast-to-Coast）打擊犯罪行動中，共逮捕227名不法分子。其中包含多項在南加州地區的販毒案、幫派分子以及兇殺等重大案件。這些被逮捕的嫌疑人中，包含一名中國籍非法移民大毒梟。

FBI在一封新聞稿中表示，FBI通過在暗網（Dark Web）上的調查，鎖定一名販售芬太尼及其他受管制物質、並將其分銷至全美各地的最大賣家之一。本次「海岸至海岸」行動中，執法人員通過搜查與逮捕令，逮捕一名在美國非法居留的中國籍人士，並查獲近200磅芬太尼、甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）及其他毒品。檢方表示，該名被告在長達一年多時間內，每天向全美各地買家寄送超過100個毒品包裹。

12月，在「海岸至海岸」打擊犯罪行動中，洛杉磯地區FBI執法人員於當地及其他聯邦部門緊密合作，共進行36次聯合執法行動，其中包括逮捕多名與多起幫派兇殺案有關、遭通緝嫌犯。FBI與合作單位也持續加強整體行動，透過逮捕10多名在洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur Park）周邊販售毒品的涉嫌幫派成員，來提升該地區公共安全。

其他在南加地區的成果包括：共提出92件刑事起訴；執行八份搜索令（其中包括一份在墨西哥執行）；223人被逮捕；查獲102.5公斤芬太尼；查獲470.5公斤甲基安非他命；查獲1.5公斤可卡因；查扣約3000美元現金；沒收29把槍枝。

FBI在南加州地區的打擊犯罪行動還包括打擊洛杉磯黃賭毒場所「casita」，逮捕130人，繳獲多把武器和大量毒品。在長堤市，兩名屬於Florencia-13黑幫分子因涉嫌謀殺、合謀被捕，另一人因持有並販售毒品、持有武器被捕。其他數名黑幫分子也因涉嫌謀殺案、違反武器相關法律被捕。

此外，在內陸帝國，FBI與內陸帝國街頭安全任務小組（Inland Empire Safe Streets Task Force，IESSTF）合作，對聖伯納汀諾和蒙克萊（Montclair）的「casita」實施搜查。此外，IESSTF與聖伯納汀諾縣打擊街頭犯罪小組合作，在「casita」逮捕六人，繳獲多部手機，電腦以及一個存有犯罪證據的監控硬盤。賭博裝置被當場銷毀。在蒙克萊「casita」搜查行動中，逮捕25人，繳獲兩把手槍、彈藥，以及約1磅甲基安非他命、25克海洛因、9克可卡因、4.5磅大麻以及1020美元現金。10個賭博設備被銷毀。

FBI洛杉磯分局助理局長Akil Davis表示：「本月資源與合作夥伴的集中投入，只是我們各項專責小組日常工作的縮影——包括安全街道專責小組、國土安全專責小組以及逃犯專責小組。這同時也向大眾清楚展現我們社區所面臨的暴力犯罪威脅。無論是在街頭、網路上，或是在暗網上，打擊暴力犯罪都需要持續的努力、高度警覺，以及地方與聯邦執法機構之間穩固的合作關係，而這些在南加州都表現得十分出色。」

12月2日，FBI與內陸帝國街頭安全任務小組（Inland Empire Saf...
被捕的涉案人員。（FBI）
遭執法部門突襲的賭博場所。（FBI）
執法部門繳獲的武器、毒品。（FBI）
FBI 南加 洛杉磯

上一則

南加男子「單挑」ICE 拖走2輛執法車 陪審團判無罪

