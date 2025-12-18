南加爾灣警創新絕招抓賊奏效 盜竊案下降

我的頻道

【洛杉磯訊】
該嫌犯身上有很多紋身，酷似「Postal Malone」，爾灣警局以幽默的方式給他取外號，在社交媒體上吸引民眾注意並提供線索。（爾灣警局）

CBS新聞網報導，一項最新研究指出，全美每天約有價值25萬美元的包裹，遭「門廊竊賊」偷走，每四名美國人中，就有一人曾被盜走包裹。美國共6400萬人曾遇過包裹被盜情況，僅過去三個月內，就有900萬成年人受害。對此，橙縣爾灣警方運用創新方式打擊此類犯罪，使該類犯罪數量下降不少。

爾灣居民Karen Gordon表示，過去四年來，她已遭遇約十多次包裹失竊，從日用品到網購商品，皆未倖免。她坦言，這類犯罪讓許多民眾在不同程度上深受其害。當地警方近日逮捕一女，監控畫面顯示，她在公寓郵件室隨意挑選包裹、抱著一堆紙箱離開，其中就包括Karen Gordon訂購的衛生紙。

爾灣警局警官Ziggy Azarcon指出，警方透過Instagram等社群平台推出「通緝星期三」與「重罪星期五」等宣傳形式，成功動員民眾提供線索。這些貼文極具創造性又富有幽默感，成功在社交媒體上吸引大流量，網民紛紛轉載，留言提供線索。靠著這些線索，警方破獲眾多案件。例如在一起案件中，爾灣警方在社交媒體上給嫌犯取綽號「Postal Malone」（美國歌手），該貼文吸引眾多瀏覽量，警方藉著民眾提供的線索，成功將嫌疑人逮捕。今年截至目前，該市包裹竊盜案已較去年同期下降11%。

警方提醒，竊賊常偽裝成包裹或外送人員，並可能使用無車牌的車輛犯案。假期包裹配送高峰期，民眾可採取防範措施，包括將包裹寄送至安全置物櫃、請鄰居或朋友代收、開啟物流追蹤與簡訊通知、改寄工作地址，或要求配送時需簽名收件，以降低包裹遭竊風險。

除運用社媒流量協助破案外，爾灣警局還動用許多高科技手段。例如專業犯罪分析師及無人機操作員進駐的「即時犯罪中心」（Real Time Crime Center），整合市內路口、企業、學區等逾千支監視器及車牌辨識系統，讓警方即時掌握犯罪動態、提升破案效率。而11日爾灣警局逮捕兩名偷包裹的華女，就有出動無人機。

