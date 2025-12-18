中國留學生涉散播兒童性虐影片 被控150項罪

我的頻道

【紐奧良訊】
29歲的中國留學生田嘉鑫，被控持有、散播兒童性虐資料。（路易斯安那檢察長辦公室）
根據路易斯安納州檢察長Liz Murrill辦公室近日發布消息，29歲中國留學生田嘉鑫（Jiaxin Tian）涉嫌持有數十部幼童色情片，在紐奧良(New Orleans)被捕。

根據雅虎新聞、KTVE電視台等媒體報導，田嘉鑫12日在其位Touro社區的Coliseum大街住宅中被捕。路易斯安納州檢察長Liz Murrill指出，田嘉鑫持有並散播包含13歲以下兒童的性虐資料，包括大量幼童相關的圖片和視頻。

路易斯安納州調查局（Louisiana Bureau of Investigation）、紐奧良警局及其他地方、聯邦機構，共同搜查田嘉鑫的住處。

根據檢方消息，田嘉鑫是中國公民，2021年起持留學簽證至今。田嘉鑫被捕後，被押送至紐奧良Parish監獄落案。

田嘉鑫被控150項「持有13歲以下兒童性虐資料」罪。根據路易斯安納州反網路兒童犯罪（Supervisory Agent of Louisiana's Internet Crimes Against Children Task Force）主任Chris Masters，田嘉鑫持有150份13歲以下兒童性虐圖片和視頻。

目前尚不清楚田嘉鑫的保釋金額，目前該案仍在調查中。

在逮捕田嘉鑫的執法過程中，發生一個小插曲。路易斯安納州檢察長辦公室表示，在逮捕行動進行期間及結束後，數名移民權益人士在現場與執法人員對峙。根據Liz Murrill說法，抗議者對警員大聲叫囂、按汽車喇叭，並在執法人員離開時一路尾隨警車，穿越附近社區。

Liz Murrill表示，執法人員當時是在逮捕一名被指控犯下針對兒童罪行的嫌犯，卻在執行公務期間遭騷擾。她說：「本辦公室將調查任何企圖傷害或阻撓執法人員履行職責、將兒童性掠奪者趕出街頭的行為。這種行為不會被容忍。」

根據當地媒體wwltv.com，抗議者當時誤把這些執法人員當成聯邦移民暨海關執法局(ICE)或邊境巡邏隊（CBP）。根據社媒的一段視頻，執法人員一直否定是在進行移民執法。有人問，「ICE？邊境巡邏隊？」執法人員回答，「我們不是ICE或邊境巡邏隊」，目前該視頻觀看量已經超過200萬。

