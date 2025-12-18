2男持大量現金入店 用這方式迅速盜走20萬珠寶

嫌疑人持大量現金入店，盜走兩件高端珠寶。（示意圖取自Pexels.com）

洛杉磯 市皮科-尤寧區（Pico-Union）一家珠寶店，日前被盜價值超過20萬美元的珠寶。截至18日，兩嫌仍在逃。案發時，兩男持大量現金入店，稱為父親挑選禮物；期間，他們謊稱要回車裡拿信用卡，在店內工作人員難以察覺的情況下，盜走兩件高端珠寶。

據KTLA電視台等媒體報導， 案件發生在16日下午4時30分左右，地點位於威尼斯大道（Venice Boulevard ）1000號街區的GOOD ART HLYWD珠寶店。這家高端珠寶店通常只接受預約顧客，一名保安當時就站在店外。兩男子拿出大量現金，稱要為他們的父親挑選禮物，詢問能否進去看一下珠寶首飾，保安隨即同意他們入店。

當時店內顧客很少，監控畫面顯示，兩男一人穿淺色T恤、戴眼鏡、體型較胖；另一人穿黑色有圖案T恤，脖子上戴一條醒目的大項鍊，一女店員向他們展示珠寶。挑選期間，兩男子告訴店員，他們要從停在外面的車上拿一張信用卡，但兩人離開後卻再也沒有回來。此時，為他們服務的店員才發現，兩件高端珠寶已不翼而飛。

店主Josh Warner根據現場監控分析，其中一人當時說要去車裡拿東西，趁著店員不備拿走手鐲；大約一分鐘後，另一人不知如何拿到一枚戒指，也跟著離開。店外監控拍到兩嫌跑出商店後，迅速消失的畫面。據悉，這兩件被盜珠寶總價值超20萬美元。

Warner一直在洛杉磯從事高端定制珠寶業務，這起盜竊案讓他震驚。他認為，對方手持大量現金入店，像是利用誘餌（bait and switch）的作案手法。慶幸的是，店內沒有人受傷，被盜的只是物品。店主還指出，此前從未見過這兩名嫌疑人，而且他們當天到店時並無預約。這家珠寶店沒有傳統的陳列櫥窗，店主認為盜賊有針對性的選擇這家店，並精確計劃作案目標，「他們顯然非常清楚自己要偷什麼」。

被盜的珠寶店毗鄰洛杉磯市中心珠寶區，Warner推測竊賊可能與他存在某種社交關聯。「我們和嫌疑人之間可能只隔著一層關系，在珠寶區這個圈子，我相信有同時認識他們和我的人。這起盜竊案目標太明確了，其中必然存在某種關聯」。

目前，案件仍在調查中。警方呼籲任何能識別嫌疑人身分的民眾，撥打洛市警局電話1-877-527-3247。