我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2男持大量現金入店 用這方式迅速盜走20萬珠寶

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫌疑人持大量現金入店，盜走兩件高端珠寶。（示意圖取自Pexels.com）
嫌疑人持大量現金入店，盜走兩件高端珠寶。（示意圖取自Pexels.com）

洛杉磯市皮科-尤寧區（Pico-Union）一家珠寶店，日前被盜價值超過20萬美元的珠寶。截至18日，兩嫌仍在逃。案發時，兩男持大量現金入店，稱為父親挑選禮物；期間，他們謊稱要回車裡拿信用卡，在店內工作人員難以察覺的情況下，盜走兩件高端珠寶。

據KTLA電視台等媒體報導， 案件發生在16日下午4時30分左右，地點位於威尼斯大道（Venice Boulevard）1000號街區的GOOD ART HLYWD珠寶店。這家高端珠寶店通常只接受預約顧客，一名保安當時就站在店外。兩男子拿出大量現金，稱要為他們的父親挑選禮物，詢問能否進去看一下珠寶首飾，保安隨即同意他們入店。

當時店內顧客很少，監控畫面顯示，兩男一人穿淺色T恤、戴眼鏡、體型較胖；另一人穿黑色有圖案T恤，脖子上戴一條醒目的大項鍊，一女店員向他們展示珠寶。挑選期間，兩男子告訴店員，他們要從停在外面的車上拿一張信用卡，但兩人離開後卻再也沒有回來。此時，為他們服務的店員才發現，兩件高端珠寶已不翼而飛。

店主Josh Warner根據現場監控分析，其中一人當時說要去車裡拿東西，趁著店員不備拿走手鐲；大約一分鐘後，另一人不知如何拿到一枚戒指，也跟著離開。店外監控拍到兩嫌跑出商店後，迅速消失的畫面。據悉，這兩件被盜珠寶總價值超20萬美元。

Warner一直在洛杉磯從事高端定制珠寶業務，這起盜竊案讓他震驚。他認為，對方手持大量現金入店，像是利用誘餌（bait and switch）的作案手法。慶幸的是，店內沒有人受傷，被盜的只是物品。店主還指出，此前從未見過這兩名嫌疑人，而且他們當天到店時並無預約。這家珠寶店沒有傳統的陳列櫥窗，店主認為盜賊有針對性的選擇這家店，並精確計劃作案目標，「他們顯然非常清楚自己要偷什麼」。

被盜的珠寶店毗鄰洛杉磯市中心珠寶區，Warner推測竊賊可能與他存在某種社交關聯。「我們和嫌疑人之間可能只隔著一層關系，在珠寶區這個圈子，我相信有同時認識他們和我的人。這起盜竊案目標太明確了，其中必然存在某種關聯」。

目前，案件仍在調查中。警方呼籲任何能識別嫌疑人身分的民眾，撥打洛市警局電話1-877-527-3247。

洛杉磯 Boulevard

上一則

洛杉磯到芝加哥乘列車43小時 搭飛機得不到的享受

下一則

中國留學生涉散播兒童性虐影片 被控150項罪

延伸閱讀

從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮

從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮
金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額

金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額
俄沙皇珍藏水晶「冬之蛋」御用珠寶商拍出逾3000萬

俄沙皇珍藏水晶「冬之蛋」御用珠寶商拍出逾3000萬
羅浮宮珠寶失竊 調查揭差30秒就可能阻止賊人得逞

羅浮宮珠寶失竊 調查揭差30秒就可能阻止賊人得逞
Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出

Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出
Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現

Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步