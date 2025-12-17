誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天

加州車管局要求特斯拉修改宣傳缺失，否則停業。圖為洛杉磯一處銷售中心。（路透）

特斯拉 的促銷方式踢到鐵板，公司因涉嫌誤導消費者關於車輛自動駕駛的能力，加州 的汽車銷售執照可能會被吊銷30天。

彭博報導，加州車管局（DMV ）於16日表示，暫停特斯拉銷售執照的處罰將在90天後生效，以便特斯拉有時間提出上訴或改正缺失。DMV指責特斯拉誇大了其名為「自動駕駛」（Autopilot）和「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）的功能。

DMV局長戈登（Steve Gordon）告訴記者：「我們真的希望特斯拉能像在其他市場一樣，做好車輛的品牌推廣工作。」他表示該公司可以採取「簡單的步驟」來徹底解決這個問題。

暫停特斯拉的銷售許可證對這家總部位於奧斯汀的公司來說將是重大打擊。加州是美國最大的汽車銷售市場，也是電動車普及率最高的州，即使是暫時的中斷也可能造成巨大的損失。今年前九個月，特斯拉在加州註冊了超過13萬5000輛新車，約占同期全球交車量的11%。

特斯拉的律師試圖以美國憲法第一修正案保護的言論自由為理由，要求駁回DMV的紀律處分。律師們也指責DMV斷章取義，沒有考慮到特斯拉先前就其駕駛輔助系統發布的警告和披露資訊。

特斯拉在一份未提供更多細節的聲明中表示：「這是一項針對「自動駕駛 」（Autopilot）一詞使用的消費者保護令，但卻沒有任何一位客戶站出來反映它存在著問題。我們在加州的銷售將繼續照常進行。」

法官在書面裁決中也建議暫停特斯拉的生產許可證30天，但DMV暫緩執行該命令。特斯拉位於舊金山灣區的巨型汽車工廠年產能超過65萬輛，僅次於上海工廠。受此消息影響，特斯拉股價在16日盤後交易中一度下跌2.2%。17日的正常時段交易中，TSLA股價下跌22.62美元（4.62%），收盤價為467.26美元。