我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

聖誕寄件倒數中 USPS/FedEx/UPS節前寄送截止日一次看

洛杉磯訊
聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。（示意圖取自Unsplash/Claudio Schwarz）。
聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。（示意圖取自Unsplash/Claudio Schwarz）。

聖誕節與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。為避免禮物、重要文件無法及時送達，美國郵政（USPS）、聯邦快遞（FedEx）及優比速（UPS）陸續公布2025年假日季寄件截止日期，提醒民眾務必提早安排寄送時間。

USPS指出，若希望郵件能在12月25日聖誕節前送達美國本土，使用地面包裹服務（Ground Advantage）或一般平信（First-Class Mail）的民眾，最晚需在12月17日前寄出；Priority Mail的最後寄件日為12月18日，而最快速的Priority Mail Express則可延至12月20日。寄往阿拉斯加、夏威夷、波多黎各及其他美國屬地的包裹，地面運輸服務須提前至12月16日寄出，其餘服務時程與本土相同。更多詳情可查詢USPS假日寄送頁面：https://www.usps.com/holiday/holiday-shipping-dates.htm。

FedEx的假日寄件時程則以12月24日前送達為目標。FedEx Express系列中，兩日空運（FedEx 2Day）最後寄件日為12月22日，隔日送達服務為12月23日，同日送達服務則可至12月24日。Express Saver的標準截止日為12月19日，但若使用周六取件服務，可延至12月20日，需另付附加費。FedEx Ground與Home Delivery的寄件時程，則依運送天數不同而有所差異，其中FedEx Ground Economy最早需於12月15日寄出，部分一日或兩日運送路線，最晚可至12月23日寄出。

UPS方面同樣以12月24日前送達為基準。UPS 3 Day Select的最後寄件日為12月19日，UPS 2nd Day Air為12月22日，而UPS Next Day Air則可延至12月23日。UPS指出，地面運輸服務因各地距離不同，沒有統一截止日期，建議民眾至官網查詢個別郵遞區號的寄送時程。

三大承運商也在各自公布的假日寄件指南中提醒，聖誕節前為全年物流高峰期，越接近截止日期寄件，延誤風險愈高，建議民眾儘量提前寄出，以確保包裹能在節日前送達。另外，國際包裹因涉跨境運輸與海關作業，所需時間較長，建議至少提前數周寄出，並事先查詢各國不同的寄送截止日期，以免延誤送達。

聖誕節 美國郵政 聯邦快遞

上一則

不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西

下一則

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

延伸閱讀

不必去歐洲 全美這10處聖誕市集一樣很經典

不必去歐洲 全美這10處聖誕市集一樣很經典
UPS涉嫌聖誕節期間短付員工薪資 紐約州檢方提告

UPS涉嫌聖誕節期間短付員工薪資 紐約州檢方提告
馬克華柏格曝難忘聖誕旅行 傷心兒女長大難同聚

馬克華柏格曝難忘聖誕旅行 傷心兒女長大難同聚
UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 這家新創公司吃下大單

UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 這家新創公司吃下大單
派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中