涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉案組織為「龜島解放陣線」，並形容其為一個「極左派、親巴勒斯坦、反政府、反資本主義」的團體。（X@FBI Los Angeles影片截圖）

美國司法部與聯邦調查局（FBI ）15日宣布，執法單位成功阻止一起原訂於跨年夜在南加州 多地發動的恐怖攻擊行動，並逮捕五名涉嫌策畫爆炸案的嫌疑人。被捕者中包括一名華人。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）當日上午表示，這項調查「阻止了一起原本可能在加州中區造成巨大、駭人後果的攻擊行動」。她指出，加州中區涵蓋洛杉磯 、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖路易奧比斯波縣、聖塔巴巴拉縣及范杜拉縣。

邦迪指出，涉案組織為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front），並形容其為一個「極左派、親巴勒斯坦、反政府、反資本主義」的團體。根據調查，該組織計畫在跨年夜於加州多處地點同步發動一連串爆炸攻擊，並疑似將美國移民暨海關執法局（ICE）人員及車輛列為攻擊對象。她強調，執法部門將持續追查相關恐怖組織，依法究責。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）進一步說明，目前共有五人遭到逮捕，其中四人在洛杉磯地區落網，另一人則由FBI紐奧良辦公室逮捕。

巴特爾指出，嫌疑人被認定為「龜島解放陣線」一個激進分支的成員，並涉嫌策畫於跨年夜在洛杉磯五處地點發動協同式簡易爆炸裝置（IED）攻擊。另一名於紐奧良被捕的嫌疑人，則被認為與該激進分支有關，並另行策畫其他攻擊行動。

在15日上午的記者會上，加州中區聯邦檢察官埃薩利（Bill Essayli）公布四名在洛杉磯地區被捕者身分，分別為30歲的Audrey Carroll、32歲的Zachary Aaron Page、24歲的Dante Gaffield，以及41歲的賴陳婷（音譯，Tina Chen-Ting Lai）。根據其姓名判斷，賴陳婷為華人。四人均被控共謀罪及持有未登記的毀滅性裝置。

檢察官指出，Carroll被指為該組織激進分支「黑蓮教團」（Order of the Black Lotus）的組織者，並涉嫌制定一項「詳細的爆炸攻擊計畫」。她與共同被告Page被指主導炸彈製作，並招募其他成員參與行動。

FBI洛杉磯分局代理主管Akil Davis表示，四名嫌疑人於12日在二十九棕櫚村（Twentynine Palms）附近被捕，當時正進行攻擊計畫的演練與準備。

Akil Davis指出，嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，於南加州多個地點同步引爆，目標鎖定美國企業，並預定在跨年夜午夜同時爆炸。記者會上播放的監控畫面顯示，該團體12日前往沙漠地區測試爆炸裝置，現場可見前驅化學品與相關零組件。

這些畫面由監控飛機拍攝取得，隨後洛杉磯地區的特警隊與FBI人質救援小組迅速行動，將四人無衝突逮捕。

執法單位未公開具體遭鎖定的企業名稱，但埃薩利表示，目標包括至少五處位於洛杉磯縣與橙縣、類似亞馬遜的物流中心。他並指出，嫌疑人若能招募更多成員，原本「有意進一步擴大行動規模」。

埃薩利補充，目前被捕的五人被認為是跨年夜攻擊計畫的核心成員，但執法單位仍持續執行搜索令並檢視相關證據，若發現有其他知情或協助者，將依法追加起訴。