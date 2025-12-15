我的頻道

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

洛杉磯訊
涉案組織為「龜島解放陣線」，並形容其為一個「極左派、親巴勒斯坦、反政府、反資本主義」的團體。（X@FBI Los Angeles影片截圖）
美國司法部與聯邦調查局（FBI）15日宣布，執法單位成功阻止一起原訂於跨年夜在南加州多地發動的恐怖攻擊行動，並逮捕五名涉嫌策畫爆炸案的嫌疑人。被捕者中包括一名華人。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）當日上午表示，這項調查「阻止了一起原本可能在加州中區造成巨大、駭人後果的攻擊行動」。她指出，加州中區涵蓋洛杉磯、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖路易奧比斯波縣、聖塔巴巴拉縣及范杜拉縣。

邦迪指出，涉案組織為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front），並形容其為一個「極左派、親巴勒斯坦、反政府、反資本主義」的團體。根據調查，該組織計畫在跨年夜於加州多處地點同步發動一連串爆炸攻擊，並疑似將美國移民暨海關執法局（ICE）人員及車輛列為攻擊對象。她強調，執法部門將持續追查相關恐怖組織，依法究責。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）進一步說明，目前共有五人遭到逮捕，其中四人在洛杉磯地區落網，另一人則由FBI紐奧良辦公室逮捕。

巴特爾指出，嫌疑人被認定為「龜島解放陣線」一個激進分支的成員，並涉嫌策畫於跨年夜在洛杉磯五處地點發動協同式簡易爆炸裝置（IED）攻擊。另一名於紐奧良被捕的嫌疑人，則被認為與該激進分支有關，並另行策畫其他攻擊行動。

在15日上午的記者會上，加州中區聯邦檢察官埃薩利（Bill Essayli）公布四名在洛杉磯地區被捕者身分，分別為30歲的Audrey Carroll、32歲的Zachary Aaron Page、24歲的Dante Gaffield，以及41歲的賴陳婷（音譯，Tina Chen-Ting Lai）。根據其姓名判斷，賴陳婷為華人。四人均被控共謀罪及持有未登記的毀滅性裝置。

檢察官指出，Carroll被指為該組織激進分支「黑蓮教團」（Order of the Black Lotus）的組織者，並涉嫌制定一項「詳細的爆炸攻擊計畫」。她與共同被告Page被指主導炸彈製作，並招募其他成員參與行動。

FBI洛杉磯分局代理主管Akil Davis表示，四名嫌疑人於12日在二十九棕櫚村（Twentynine Palms）附近被捕，當時正進行攻擊計畫的演練與準備。

Akil Davis指出，嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，於南加州多個地點同步引爆，目標鎖定美國企業，並預定在跨年夜午夜同時爆炸。記者會上播放的監控畫面顯示，該團體12日前往沙漠地區測試爆炸裝置，現場可見前驅化學品與相關零組件。

這些畫面由監控飛機拍攝取得，隨後洛杉磯地區的特警隊與FBI人質救援小組迅速行動，將四人無衝突逮捕。

執法單位未公開具體遭鎖定的企業名稱，但埃薩利表示，目標包括至少五處位於洛杉磯縣與橙縣、類似亞馬遜的物流中心。他並指出，嫌疑人若能招募更多成員，原本「有意進一步擴大行動規模」。

埃薩利補充，目前被捕的五人被認為是跨年夜攻擊計畫的核心成員，但執法單位仍持續執行搜索令並檢視相關證據，若發現有其他知情或協助者，將依法追加起訴。

FBI指出，這次調查與逮捕行動屬於代號為「綠力行動」（Operation Verdant Force）的反恐行動之一。

