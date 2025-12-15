女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

11歲女孩長期受虐，死於饑餓，身上全是傷，共13處骨折。（示意圖取自Unsplash.com）

南加州聖地牙哥 縣11歲女孩麥可（Arabella McCormack，音譯），在養父母家中長期受虐，最終死於饑餓。她被發現時身上全是瘀傷、疤痕、割傷，共有13處骨折。女孩的養父是邊境 巡邏隊警員，養母是教會領袖。法庭文件顯示，在她長期受虐的過程中，政府、學校、教會集體失職，導致這起悲劇的發生。

據CBS等多家媒體報導，針對女孩麥可的死亡案件，聖地牙哥縣政府日前同意支付1000萬美元，與當事人的兩名倖存妹妹達成民事和解。根據訴訟文件，這兩名幼女曾遭養父母和養祖父母的長期虐待，並親眼目睹姐姐麥可因虐待而死亡。至此，包括警察、教會、學校等多部門在內，案件賠償總額累計3150萬美元，相關和解協議12日在法院聽證會上最終敲定，並當庭宣讀。

訴訟內容顯示，2022年8月，聖地牙哥警察接到報案，稱有兒童處於危險中，警察趕到Spring Valley居民住處時，發現年僅11歲的麥可極度營養不良，體重僅40磅，女孩不久後因心力衰竭死亡。案發數小時後，女孩養父Brian McCormack在車內自殺身亡，他是一名聯邦邊境巡邏隊警員。養母Leticia McCormack隨後被控謀殺，女孩的養祖父Stanley Tom、養祖母Adella Tom也被控謀殺，目前拒不認罪。

根據訴訟文件，兩名妹妹描述了家中的長期虐待行為，以及教會成員、縣社會工作者、家庭教育提供者、聖地牙哥警察等集體失職行為。

訴訟文件稱，當警察到達家中時，麥可瘦弱的身軀骨骼突出，牙齒發黃鈣化，身上佈滿瘀傷、疤痕和割傷。驗屍結果顯示，女童有多達13處骨折。訴狀中寫道，由於發育不良，女孩們看起來比實際年齡小，她們患有「再餵養症後群」，這是長期饑餓後突然進食，可能引發致命心臟問題的醫學現象。

兩名妹妹最後被送往醫院接受治療，最終保住了性命。調查文件披露，麥可和妹妹在養父母家中，長期被限制飲食和飲水、禁止使用廁所、並被關在房間內，甚至被強迫進行高強度體能訓練。

訴訟文件稱，多名依法有通報義務的人員，未向當局舉報虐待情況，其中包括巖石教會（Rock Church）工作人員。女孩養母Leticia在該教會擔任長老及事工領導協調人，曾向禱告小組表示麥可「行為不良」，並以「惡魔活動」等說法解釋家庭狀況。儘管教會成員曾到訪這個家庭，卻未采取進一步行動。

此外，麥可就讀的學校曾向兒童福利服務部舉報，指出這個家庭存在明顯的控制性行為，包括限制飲食、禁止上廁所、強迫孩子睡在地板上等。但負責調查的社工未將孩子與監護人分開單獨訪談，導致虐待行為沒有被揭穿。文件稱，「兒童幾乎不可能在施虐者面前，承認自己正在遭受虐待。」

報導稱，案件還涉及一名警察，非但沒有履行職責，甚至間接助長這個家庭的虐待行為。