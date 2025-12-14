台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

我的頻道

記者王若然／洛杉磯即時報導
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）
鄰近年底聖誕節和新年，好市多（Costco）近日又上架一款「王炸」台灣糕點：「舊振南」鳳梨酥。這款糕點目前已經出現在加州各個好市多門市，讓喜歡台灣傳統糕點和鳳梨酥的華人驚喜不已。有華人表示，這款鳳梨酥很美味，既可以買來獨享，也特別適合在節假日送給親朋好友做伴手禮。

南加州居民劉女士介紹，她平日非常喜歡吃鳳梨酥，在看到社群媒體有在討論這款新上架的舊振南鳳梨酥後，很感興趣。12日她來到位於阿蘇薩（Azusa）的好市多，剛好看到有這款鳳梨酥。劉女士表示，這款鳳梨酥位於靠走廊的貨櫃上，看來是剛上架的新品。

這款舊振南鳳梨酥外包裝有種低調的奢華，紫色的盒子上點綴著印花，包裝上寫著淨重為630克（1.38磅），裡面有18個獨立包裝的鳳梨酥，每盒售價19.59美元。劉女士購買的這批鳳梨酥，生產日期為10月29日，過期日為2026年4月27日。

劉女士認為，這款鳳梨酥外皮非常酥，奶味十足，包裹內餡的外皮薄厚分布不是很均勻，但不影響口感。鳳梨內餡的酸甜度平衡的恰到好處，不黏牙。總體來說，她很喜歡這款鳳梨酥。

根據這款鳳梨酥外包裝，舊振南為台灣老牌糕點，始於1890年。上面寫著：「舊振南延選17號金鑽鳳梨，遵循正統古法精製。以不添加水的黃金比例，直接炒至濃縮鳳梨餡。」稱這款鳳梨酥「為全年熱賣台灣指定伴手禮。」

一位居住在南加州的台灣人張女士介紹，舊振南鳳梨酥是傳統老牌，算是台灣「十大鳳梨酥伴手禮之一。」

對這款舊振南鳳梨酥，網路上大多風評不錯。有網友稱，是「高雄老牌的傳統糕餅店所製作的，很好吃。」也有人說，「我愛舊振南！明天馬上衝！」還有網友比較幾款熱門的台灣鳳梨酥稱，「之前去台灣專門帶了微熱山丘，喜歡帶點酸的土鳳梨口感。佳德對於我來說太甜了，終於吃到舊振南，甜度介於兩者之間，微波爐加熱15秒，口感更好。」

舊振南鳳梨酥也是韓國天團Blackpink成員Rosé的心頭愛。該團曾在今年10月18、19日於高雄舉辦演唱會。有媒體報導，18日演唱會上，當Rosé要上場獨唱前，在休息室一邊喝著奶茶，一邊吃著鳳梨酥，那便是舊振南金色包裝的「小金磚」鳳梨酥。

美國好市多對台灣美食的進貨追求熱情不減，至今已經上架過至少三款台灣鳳梨酥，其它還有台灣產的Isabelle鳳梨酥，台灣「郭元益」金獎鳳梨酥。而民眾對這幾款鳳梨酥評價不一，各有所愛。

好市多新上架「舊振南」鳳梨酥。（讀者提供）
好市多新上架「舊振南」鳳梨酥。（讀者提供）

要生300娃？中國富豪美國代孕引爭議 部分子女在南加

