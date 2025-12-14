要生300娃？中國富豪美國代孕引爭議 部分子女在南加

我的頻道

記者劉子為/即時報導
中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少8名孩子。圖為代孕示意圖。(pexels)
中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少8名孩子。圖為代孕示意圖。(pexels)

洛杉磯家事法庭近日曝光一宗涉及跨境代孕的親權案件。一名中國遊戲業富豪被揭露在美國透過多起代孕安排，申請多名未出生嬰兒的親權，最終遭法院拒絕，案件引發廣泛關注。

根據華爾街日報報導，洛杉磯家事法庭在審查例行代孕親權聲請時，法院書記官發現同一名申請人名字反覆出現。經法院進一步查核後發現，申請人為中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波（Xu Bo），他正為至少四名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少八名孩子。

華爾街日報指出，承審法官於2023年夏天召開保密聽證會。徐波當時未親自到庭，而是人在中國透過視訊方式出席，並由口譯協助。他在庭上表示，希望透過代孕方式擁有約20名在美國出生的孩子，未來接手其事業，並坦言偏好男孩。

報導並指出，部分孩子已出生，目前由保姆在南加州爾灣照顧，等待相關文件完成後再前往中國。徐波向法官表示，因工作繁忙，尚未親自見過這些孩子。

根據報導引述出席聽證會人士說法，承審法官對相關情況表達關切，並認為案件內容與一般代孕建立家庭的情形不同，最終裁定拒絕其親權聲請。報導指出，代孕親權申請通常會快速獲准，此一裁定屬罕見情況，並使相關孩子一度處於法律身分未明狀態。法院方面未對該案發表評論。

對於相關報導，多益網絡回應稱，公司負責人不接受任何形式採訪，並表示報導內容「多有不實」，但未具體說明哪些部分有誤。

案件曝光後，在華語社群引起討論。南華早報報導指出，相關消息在中國社群平台引發強烈反應，不少網民對大規模代孕行為提出質疑。

除代孕爭議外，徐波近年亦因與前伴侶的金錢糾紛受到關注。南華早報引述其前伴侶湯某的說法稱，兩人過去曾共同規劃建立一個規模龐大的家庭，徐波曾向她表示，希望組建一個多達300名孩子的家庭，相關資金主要用於撫養與照顧這些孩子。湯某並表示，部分孩子尚未取得中國戶籍。對此，多益網絡其後發表聲明，否認網路流傳的部分說法，並指有人散布不實資訊。

中國科技與財經媒體36氪旗下「市界」整理徐波的背景指出，他為多益網絡創辦人，旗下「神武」、「夢想世界」等回合制遊戲為公司帶來長期穩定營收。根據胡潤研究院發布的「2024胡潤全球富豪榜」，徐波以約275億元人民幣資產名列其中。該報導亦回顧其多年來在網路上發表的爭議性言論，以及公司管理風格所引發的外界討論。

在法律層面，中國現行政策禁止任何形式的商業代孕。根據中國國家衛生健康委員會相關規定，醫療機構不得提供代孕相關服務，代孕行為亦不受法律保障。

相較之下，美國並無聯邦層級的代孕統一法規。根據路易斯安那州立大學法律評論（Louisiana State University Law Review）整理的學術研究，代孕在美國屬於州法管轄事項，各州分別就代孕的合法性、補償方式與親權認定制定不同規範。另據美國律師協會（American Bar Association）整理的生殖法律資料，美國法律並未以國籍作為代孕服務的限制條件，多數州亦未禁止外國人士使用代孕服務。

目前，洛杉磯家事法庭尚未就該案進一步說明。

中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波正為至少4名尚未出生的嬰兒申請親權，且他此前已透過代孕生育，或正安排代孕，至少8名孩子。(取材自微博)

