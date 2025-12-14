我的頻道

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

洛杉磯男涉殺妻棄屍國家公園 報失蹤掩罪、攜3子外逃

洛杉磯訊
33歲的妻子謝拉（Sheylla Cabrera）。（洛杉磯縣警局）
美國加州洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）有男子涉嫌在家中殺害妻子後，將妻子屍體裝進布袋中，棄屍洛杉磯天使國家森林公園（Angeles National Forest），隨後報警謊稱妻子失蹤，並帶着三名幼子逃往秘魯。洛杉磯縣警方12日晚宣布，這名男子現已從秘魯被引渡回美國並被拘留，預計將於12月15日在洛杉磯縣高等法院出庭。如果被定罪，他可能面臨26年到無期徒刑的刑期。

根據KTLA電視台及多家媒體報導，這名殺害妻子的36歲喬西馬爾（Jossimar Cabrera）12日晚約7時30分，在洛杉磯國際機場被洛杉磯縣警局兇殺組和重大案件組通緝任務小組的偵探拘捕，並得到聯邦法警局(USMS)協助。當局表示，喬西馬爾隨後被送往當地警局，在那裡被洛杉磯縣地區檢察官辦公室以「謀殺罪名」立案並拘留。

據稱，喬西馬爾涉嫌於8月在兩人位於蘭開斯特的公寓內，殺害33歲妻子謝拉（Sheylla Cabrera）。調查人員表示，公寓大樓的監控畫面似乎顯示，喬西馬爾在夜間將一個大型包裹物從建築物內拖出。

據當局表示，謝拉最初於8月12日被報失蹤。幾天後，搜救隊在天使國家森林公園的一處坡地發現她的遺體，遺體以類似材料包裹。搜救隊指出，坡地上的物品與影片中所見布料相似。當局表示，這些布料包裹著受害者遺體。她當場被宣告死亡。雖然洛杉磯縣法醫辦公室尚未公布官方死因，但洛杉磯縣檢察官辦公室提交的特殊情節文件指出，兇殺疑似涉及刀具。鄰居表示，謝拉曾透露被丈夫家暴

調查人員表示，喬西馬爾在妻子失蹤後逃離美國，後來在秘魯首都利馬向當局自首。在引渡程序進行期間，他一直被秘魯當局拘押，並於12月12日被遣返回洛杉磯。當局指出，該夫妻的三名子女在調查初期曾被列入失蹤人口系統，但後來在秘魯被找到並安全帶回，現已進入保護監護中。

謝拉的妹妹杰西（Jesy Gutiérrez）發表聲明表示，引渡無法彌補他們的損失，但能讓案件更接近問責。他們表示，仍然呼籲追求正義，而非報復，並強調跨越國界並不能消除責任。

此案仍在調查中，任何知情人士請聯絡洛杉磯縣警察局兇殺組，電話：323-890-5500。匿名線索也可通過Crime Stoppers提交，電話800-222-8477或線上提交。

洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

大洛杉磯地區 已逾萬無證移民被逮

天普市市議員改選 敲定2026年3月3日

嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元

國家公園年票印川普肖像挨告 川普政府令DEI商品12/19前移除

川普在洛杉磯署國民兵 聯邦法官下令停止 將部隊指揮權還給州政府

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

洛杉磯華人女性包養小帥哥，月薪1萬美元起。示意圖。(取自Pexels)

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

