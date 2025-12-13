77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命

伊朗裔高齡移民居美逾六十年，因重病仍遭ICE拘留，家屬憂健康急盼釋放。（示意圖取自pexel）

KTLA、ABC 7電視台等媒體報導，一名在美國居住超過60年的77歲伊朗 裔移民 ，日前在例行向移民暨海關執法局（ICE ）報到時遭拘留，引發外界對執法合理性的質疑。當事人身患多種嚴重疾病，家屬擔憂拘留環境恐危及他的生命安全，呼籲當局基於人道考量儘速釋放。

遭拘留的馬吉德（Kazem Majd）約在1965年以學生簽證自伊朗來美，當時僅十多歲。他此後定居美國，目前與家人居住在聖地牙哥。家屬表示，馬吉德全家均在美定居，「美國早已是他的家」。

馬吉德過去曾持有綠卡，但約23年前涉財務相關法律問題而遭撤銷。此後，他每年依規定向ICE報到，從未缺席，歷年報到皆未發生問題。

上月例行報到時，ICE要求馬吉德提交完整醫療紀錄。他患有罕見且嚴重的肝臟疾病——原發性硬化性膽管炎（Primary Sclerosing Cholangitis），同時罹患糖尿病，近期剛接受膽囊切除手術，健康狀況每況愈下。

家屬依要求繳交醫療文件後，獲通知一個月後需再赴ICE聖塔安那（Santa Ana）辦公室報到。原以為僅是例行核對醫療資訊，未料馬吉德卻在報到當日遭拘留。

其女歐莉雅（Olia Majd）表示，父親來電時語氣充滿恐懼，「得知我哭了，他也忍不住落淚，但還反過來安慰我『不要哭』」，令她心碎不已。

馬吉德目前被關押在聖伯納汀諾縣的亞德蘭多（Adelanto）ICE拘留中心。家屬指出，他每日須服用多種藥物、定期接受MRI檢查，並需專科醫師持續照護。「他的健康狀況極為脆弱，拘留環境恐對其生命構成威脅。」家屬強調，若當局基於監管需要，完全可採取其他替代措施，「不應拘押一名年近八旬、身患重病的長者」，呼籲當局儘速讓其返家就醫。