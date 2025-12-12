我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美17年華女移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

小心 南加黑警亂開停車罰單 車載攝影全都錄

編譯組╱即時報導
聖地牙哥停車管理員疑似有執法不當行為。圖為聖地牙哥停車管理車。（取自聖地牙哥警局臉書）
聖地牙哥停車管理員疑似有執法不當行為。圖為聖地牙哥停車管理車。（取自聖地牙哥警局臉書）

每日郵報（Daily Mail）、福斯電視台等媒體報導，一對來自聖地牙哥的夫妻指出，有停車管理員涉嫌對其未超出停放時間的車輛開罰單；而其特斯拉車載攝影機拍下的畫面，成為證明執法不當的關鍵證據。

當事人皮爾斯（Vanessa Pearce）分享一段特斯拉汽車哨兵模式6日下午在聖地牙哥東村（East Village）拍攝的影片，畫面顯示一名停車執法人員，疑似在未符規定情況下，對其車輛開立罰單。

該影片還記錄皮爾斯與一名身分未公開的停車管理員的交涉過程，上傳社媒後引瘋傳，觀看次數突破80萬。影片標題：「當城市執法者試圖詐騙！聖地牙哥，請做得更好。」

事發當天約中午12時30分，皮爾斯夫婦將車停在Island Avenue一帶的伊索拉麵包店（Izola Bakery）附近，並購買30分鐘停車時數，準備短暫採買烘焙食品。然而，約20分鐘後皮爾斯返回車旁準備增加停車時數，卻發現車上已被貼上85美元的停車罰單。

皮爾斯接受採訪時表示，當下她十分憤怒，一度以為是系統出錯。夫妻倆隨即與該停車管理員理論，強調並未違規，但對方並不願意聽取說明。

該管理員聲稱，他一直在附近執勤，皮爾斯夫婦的車輛上午8時起，便停放在該地。不過，當皮爾斯夫婦告知車輛配有車載攝影機，可證明實際停車時間後，該管理員態度轉變，並同意撤銷罰單。

當時，皮爾斯的特斯拉處「哨兵模式」，完整拍下事發經過。畫面顯示，該管理員下午12時55分在車胎畫粉筆記號後，僅過兩分鐘，該管理員就拍攝粉筆標記照片，疑作為車輛停放時間的「時間戳記」並開罰單。

影片亦可聽見凡妮莎質問該管理員，是否開罰單可獲抽成，對方當場否認。

對此，聖地牙哥警局表示已展開內部調查。該張罰單已撤銷，而涉事的停車執法人員，到職僅約兩個月。

警方呼籲，若民眾認為收到錯誤的停車罰單，可依罰單所列資訊提出申訴，或前往市府停車管理網站（www.sandiego.gov/parking）查詢相關流程。

事件曝光後，不少網友分享類似經歷。有民眾表示，其兒子有類似遭遇，地點就在聖地牙哥州立大學附近，最終在展示加油收據與附近監視器畫面後，成功撤銷罰單。

另有網友建議，遇到爭議應明確表態上法庭，讓不實開罰單的行為受懲罰。

罰單 聖地牙哥 特斯拉

上一則

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

延伸閱讀

小鵬CEO新賭約：智駕明年追不上特斯拉 高管就「裸奔」

小鵬CEO新賭約：智駕明年追不上特斯拉 高管就「裸奔」
思科前執行長：2026年是美股7雄分水嶺 表現分上中下

思科前執行長：2026年是美股7雄分水嶺 表現分上中下
Nvidia晶片搭SpaceX火箭升空 完成首次太空軌道訓練AI模型

Nvidia晶片搭SpaceX火箭升空 完成首次太空軌道訓練AI模型
全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%
三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片

三星李在鎔傳在德州廠會馬斯克 洽談以新方式供應先進晶片
「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵