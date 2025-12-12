小心 南加黑警亂開停車罰單 車載攝影全都錄

聖地牙哥停車管理員疑似有執法不當行為。圖為聖地牙哥停車管理車。（取自聖地牙哥警局臉書）

每日郵報（Daily Mail）、福斯電視台等媒體報導，一對來自聖地牙哥 的夫妻指出，有停車管理員涉嫌對其未超出停放時間的車輛開罰單 ；而其特斯拉 車載攝影機拍下的畫面，成為證明執法不當的關鍵證據。

當事人皮爾斯（Vanessa Pearce）分享一段特斯拉汽車哨兵模式6日下午在聖地牙哥東村（East Village）拍攝的影片，畫面顯示一名停車執法人員，疑似在未符規定情況下，對其車輛開立罰單。

該影片還記錄皮爾斯與一名身分未公開的停車管理員的交涉過程，上傳社媒後引瘋傳，觀看次數突破80萬。影片標題：「當城市執法者試圖詐騙！聖地牙哥，請做得更好。」

事發當天約中午12時30分，皮爾斯夫婦將車停在Island Avenue一帶的伊索拉麵包店（Izola Bakery）附近，並購買30分鐘停車時數，準備短暫採買烘焙食品。然而，約20分鐘後皮爾斯返回車旁準備增加停車時數，卻發現車上已被貼上85美元的停車罰單。

皮爾斯接受採訪時表示，當下她十分憤怒，一度以為是系統出錯。夫妻倆隨即與該停車管理員理論，強調並未違規，但對方並不願意聽取說明。

該管理員聲稱，他一直在附近執勤，皮爾斯夫婦的車輛上午8時起，便停放在該地。不過，當皮爾斯夫婦告知車輛配有車載攝影機，可證明實際停車時間後，該管理員態度轉變，並同意撤銷罰單。

當時，皮爾斯的特斯拉處「哨兵模式」，完整拍下事發經過。畫面顯示，該管理員下午12時55分在車胎畫粉筆記號後，僅過兩分鐘，該管理員就拍攝粉筆標記照片，疑作為車輛停放時間的「時間戳記」並開罰單。

影片亦可聽見凡妮莎質問該管理員，是否開罰單可獲抽成，對方當場否認。

對此，聖地牙哥警局表示已展開內部調查。該張罰單已撤銷，而涉事的停車執法人員，到職僅約兩個月。

警方呼籲，若民眾認為收到錯誤的停車罰單，可依罰單所列資訊提出申訴，或前往市府停車管理網站（www.sandiego.gov/parking）查詢相關流程。

事件曝光後，不少網友分享類似經歷。有民眾表示，其兒子有類似遭遇，地點就在聖地牙哥州立大學附近，最終在展示加油收據與附近監視器畫面後，成功撤銷罰單。

另有網友建議，遇到爭議應明確表態上法庭，讓不實開罰單的行為受懲罰。