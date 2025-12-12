華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

一名女移民被關押在奧泰梅薩拘留中心。圖為示意圖，非報導當事人。路透社

NBC、KGTV等電視台報導，一名在美國生活多年的華女，今年8月在聖地牙哥 進行例行移民 報到時，遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，歷經近四個月後於近日獲釋，她直言被關押經歷如同噩夢。她目前已重返工作崗位，但未來移民身分，仍充滿不確定性。

當事人孫燕（Yn Sun，音譯），暱稱Sunny，上周從奧泰梅薩拘留中心（Otay Mesa Detention Center）獲釋，結束長達三個多月的拘留。她說，拘留中心的工作人員都很糟糕，在裡面的經歷，如同噩夢。

Sunny來自中國，在美國生活已17年，過去11年在聖地牙哥市中心的威斯特蓋特酒店（Westgate Hotel）擔任服務員。她持有有效工作許可證，並擁有「暫緩遣返 」（Withholding of Removal）身分，該移民保護措施基於對原籍國迫害風險的考量，可防止其被遣返。

然而，儘管持上述受保護身分，Sunny仍在今年8月的年度移民局報到時遭拘逮捕。其後，她的律師薩波奇尼克（Jacob Sapochnick）向法院提出人身保護令狀，質疑拘留的合法性，最終獲法院支持。

薩波奇尼克表示，孫燕已恢復至拘留前的監管狀態，「就如同她從未被拘留過一樣」。依現行安排，她不需配戴電子腳鐐，但仍須每年向移民局報到一次。其「暫緩遣返」身分目前仍然有效，意味著她可在案件尚未結案前，繼續合法工作並留在美國。

Sunny已經返回威斯特蓋特酒店上班，並表示對未來仍抱持希望。她指出，移民局已要求她於明年3月再次報到，短期內她將專注工作，並期盼下一次報到能順利完成。

不過，她也坦言內心仍感到不安，「我真的很擔心，萬一這樣的事情再發生一次怎麼辦？」她說。