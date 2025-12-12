我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛利率警示引發AI報酬疑慮 博通股價重挫11%

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

南加男子收到上萬美元水電帳單 原因竟是...

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
范奈斯居民Will Ventres近期收到一張來自洛杉磯市水電局的帳單，金額超過1萬3000美元。（示意圖取自Pexels）
范奈斯居民Will Ventres近期收到一張來自洛杉磯市水電局的帳單，金額超過1萬3000美元。（示意圖取自Pexels）

根據FOX 11電視台報導，洛杉磯范奈斯（Van Nuys）居民文特雷斯（Will Ventres）近期收到洛杉磯市水電局（LADWP）的帳單，金額超過1萬3000美元，讓他一度以為是詐騙

文特雷斯以為那是假的，但事實並非如此。文特雷斯指出，他2020年搬入現址時，就已通知水電局更改地址，但帳單多年來卻被寄往其他地方。

他表示，曾多次致電水電局反映問題，對方回應稱受新冠疫情影響，帳務更正作業延誤，讓他不用擔心。他一度不確定帳單是否由房東代繳，或是否仍在延期繳費寬限期內。由於從未收到帳單、也沒有正確的帳戶號碼，他無法透過線上系統查詢。

直到今年收到這張高額帳單，文特雷斯花費數小時撰寫電子郵件並致電客服。最終，一名客服主管同意減免2500美元，文特雷斯先行支付3000美元，其餘金額分期付款。後續帳單一度反映該協議，但不久後，欠款金額卻突然攀升至約1萬7000美元。

「他們告訴我，自2022年起就沒有實際讀取過我的水錶，後續費用都是估算」文特雷斯說。

在此情況下，他聯繫律師布拉德（Timothy Blood）。布拉德曾於2017年代表水電局用戶，參與一宗與新帳務系統上線有關的集體訴訟，當時LADWP同意支付數百萬美元與用戶和解。

「我並不感到意外，」布拉德表示，即便考量機構有規模龐大、抄表設備問題及人為疏失等狀況，但連續多年記錄在案的地址更改申請未被處理，仍令人難以理解。

此外，LADWP規定不得追溯收費超過6年。文特雷斯指出，水電局告訴他，若期間未開立帳單，才適用該上限；但在他的情況中，帳單確有開立，只是寄錯地址。

感到挫折的文特雷斯將經歷發布到社媒，隨即收到大量回應，許多人描述相似遭遇。目前，他們正評估是否發起集體訴訟。

FOX 11電視台向LADWP查詢後，水電局在審視個案後指出，文特雷斯的情況確實較為特殊，並提出大幅減免帳單。LADWP在聲明中表示：「洛杉磯市水電局已針對文特雷斯帳務問題的特殊情況進行調查。儘管文特雷斯在爭議期間確實使用相關服務，水電局仍依據審查結果及服務規則，與他合作解決問題，並免除其未付水電帳單中大部分的爭議金額。」

LADWP也提醒，凡有帳務疑問的用戶，可透過官網ladwp.com與水電局聯繫。

洛杉磯 疫情 詐騙

上一則

川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

下一則

包裹送到家門口 半小時就被偷 華人喊心累

延伸閱讀

老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離

老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離
拉脫維亞缺男太嚴重 女性「出租老公」做家事 男友也稀缺

拉脫維亞缺男太嚴重 女性「出租老公」做家事 男友也稀缺
2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜

2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜
「黑色星期五」 民眾寧可網購 不再人擠人玩「肉搏戰」

「黑色星期五」 民眾寧可網購 不再人擠人玩「肉搏戰」
「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評

「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評
AMD股價大漲9% 展望數字驚艷市場 分析師提醒這些考量點

AMD股價大漲9% 展望數字驚艷市場 分析師提醒這些考量點

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵