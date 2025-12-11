華文文創峰會 6作家、藝術家獲殊榮

我的頻道

【洛杉磯訊】
女作家韓秀（左四），表演藝術家顧珊珊（左三），作曲家張世儫（右一），分別捧走今年的文創「薪傳獎」。（主辦方提供）
女作家韓秀（左四），表演藝術家顧珊珊（左三），作曲家張世儫（右一），分別捧走今年的文創「薪傳獎」。（主辦方提供）

人文磚基金會（The Bricks Foundation of Chinese Humanities in the U.S.）與美華人文學會（Chinese American Humanities Society）為期三天的華文文創峰會，7日以「薪傳獎」及「GC3文創優質獎」盛大頒獎晚會圓滿落幕，有作家、表演藝術家、音樂家、建築家和電影導演共六位榮獲殊榮。

人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭表示，此次峰會以「新時代的語言—文創與人工智慧的融合與未來」為主題，聚焦文學、影視、建築、藝術與AI跨界創新。三天的活動包括國際論壇與專題講座、潮點文創展、薪傳之夜頒獎典禮、南加人文之旅等。特別值得一提的是，來自全球各地的知名華文作家、導演、藝術家、AI專家及學者此次聚集洛杉磯，聚焦探討人工智能時代文化創意產業跨行業聯盟與發展願景，為華文文創與AI未來更大規模的融合和發展提供平台。

著有《折射》、《多餘的人》及《托爾斯泰》等60多部藝術家傳記的女作家韓秀；曾以沈陽人民廣播電台長篇連播「徐悲鴻一生」而獲得中國廣播年會大獎的表演藝術家顧珊珊；電視連續劇「人間四月天」作曲張世儫三人，分別捧走今年的文創「薪傳獎」。台灣資深電影人、金馬獎最佳劇情片「老莫的第二個春天」導演李祐寧；中國第六代導演、「孔秀」導演王超；「建築師」導演丁文劍，分別斬獲今年的「GC3文創優質獎」。張世儫和李祐寧在晚會上還分別分享了AI在音樂與電影創作中的角色與未來發展潛力。

聯邦眾議員趙美心、前加州眾議員伍國慶、前洛杉磯縣縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）、聖蓋博市議員丁言愉等先後為「薪傳獎」及「GC3文創優質獎」的六位獲獎者頒獎。趙美心同時向人文磚基金會和美華人文學會組委頒發感謝狀，感謝他們長期以來對海外華人文創事業發展的推動所付出的心力和貢獻。

頒獎晚會現場還同時展出眾多華文作家新作，包括旅美著名作家韓秀、張永祥、文學評論家高全之、台灣建築家漢寶德、建築師黃健敏、台灣當代詩人李進文等人作品，以及格林文化出版集團和台灣繪本與兒童出版機構出版的系列圖書等。明初大儒方孝孺的後人方成健還特地從中國大陸寄來《方孝孺大傳》，希望正學精神繼續在海外弘揚。

薪傳獎頒獎典禮。 女作家韓秀（左五），表演藝術家顧珊珊（左四），作曲家張世儫（右...
薪傳獎頒獎典禮。 女作家韓秀（左五），表演藝術家顧珊珊（左四），作曲家張世儫（右二），分別捧走今年的文創「薪傳獎」。（主辦方提供）
人文磚基金會與美華人文學會爲期三天的華文文創峰會，來自全球各地作家、表演藝術家、...
人文磚基金會與美華人文學會爲期三天的華文文創峰會，來自全球各地作家、表演藝術家、音樂家、建築家和電影導演齊聚一堂。（主辦單位提供）
華文文創峰會圖書展上，東洛杉磯社區學院教授劉文榮介紹明初大儒方孝孺的後人方成健特...
華文文創峰會圖書展上，東洛杉磯社區學院教授劉文榮介紹明初大儒方孝孺的後人方成健特地從中國大陸寄來《方孝孺大傳》。（主辦方提供）
「GC3文創優質獎」頒獎典禮。電影導演李祐寧（中），王超（左二），丁文劍（右二）...
「GC3文創優質獎」頒獎典禮。電影導演李祐寧（中），王超（左二），丁文劍（右二）分別獲獎。 （主辦方提供）

