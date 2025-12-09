如虎添翼 狄亞茲3年6900萬加盟衛冕軍道奇

我的頻道

編譯組
前紐約大都會後援右投狄亞茲已與洛杉磯道奇隊達成協議。（路透社）
前紐約大都會後援右投狄亞茲已與洛杉磯道奇隊達成協議。（路透社）

美國職棒大聯盟本周進入冬季會議，自由市場多名大咖球星陸續開始有簽約消息。自由市場上最搶手的終結者、前紐約大都會後援右投手狄亞茲（Edwin Díaz）已與洛杉磯道奇隊達成三年、總值 6900 萬美元的合約協議。根據報導，道奇目前尚未公開官方宣佈該合約細節。 

迪亞茲今年休賽季放棄了他在紐約大都會隊剩餘兩年、價值 3800 萬美元的保證合約，決定進入自由市場測試水溫，這項決定為他自己未來爭取了更高收益與更具競爭力的環境。 

2025賽季，傷癒歸隊的狄亞茲依然展現頂級終結者實力：31 次救援機會中有高達28次救援成功，交出 1.63 的防禦率（ERA）、0.87的加權平均被上壘率（WHIP），並在66.1局的投球中送出98次三振、僅 21次保送，加上他過去兩年在從膝蓋受傷復出後速球仍維持97–98mph、水準不減。這樣的表現，使他成為上季最具價值的後援投手之一。 

對道奇而言，此舉意味著他們在牛棚補強上再度押下重注 —— 2025年道奇牛棚整體表現不穩，尤其是開季簽下的高價後援投手史卡特（Tanner Scott）與耶提斯（Kirby Yates）表現不如預期，導致球隊曾在季後賽時必須頻頻依賴新人與先發投手救火，對於牛棚的不信任更造就了世界大賽山本由伸必須連續登板的操勞調度。如今迪亞茲加入，將在理論上穩固九局末段，成為比史考特更為穩妥的收官選項，改善過去牛棚不穩的隱憂。

至於大都會隊方面，由於迪亞茲拒絕了球隊在11月18日提出、年薪約2202.5萬美元的合格報價（Qualifying Offer, QO），因此他離開後大都會將獲得補償選秀權。此前，大都會已事先與前洋基後援右投手威廉斯（Devin Williams）簽下3年5100萬美元的合約，以備替補迪亞茲的空缺。

總而言之，迪亞茲這筆簽約不僅刷新了後援投手「年均薪資紀錄」，也為道奇新賽季牛棚迎來極具衝擊力的強化，希望能以強大終結能力助球隊再度衝擊冠軍。

