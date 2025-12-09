頂級砲手回歸 史瓦博續留費城

費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，以單季49轟甩開大谷翔平的45轟衝上國聯全壘打王。（美聯社）

美國職棒大聯盟本周進入冬季會議，自由市場的大咖球星也逐漸開始有所著落，稍早費城 費城人與本自成為自由球員的當家球星史瓦博（Kyle Schwarber）達成一紙五年、總值 1.5 億美元的合約協議，讓這位2025年國聯全壘打王和全聯盟打點王繼續留在費城。

史瓦博上季展現驚人火力，以56發全壘打領跑國聯，並以132分打點稱霸全大聯盟。打擊三圍為 .240/.365/.563，進攻指數（OPS）為.928，使他在國聯MVP投票中拿下第二名，僅敗給大谷翔平 。自 2022年加盟費城人以來，他穩定地為球隊貢獻長打火力，且在球隊更衣室中扮演核心角色。

對費城人來說，這筆續約的意義不只是穩定打線火力，也代表球隊管理層對未來幾年走向的決心。球隊總管唐布勞斯基（Dave Dombrowski）也坦言，儘管他們留住了史瓦博，球隊原陣容已經用過去幾年的惜敗證明能在季後賽 走得有限，不會照搬舊陣容重來，將對部分位置進行調整，包括外野、防守與年輕化改造。

事實上，史瓦博的續約只是球隊休季操作的第一步。接下來，他們手上仍有多項重大決定待處理。首先，是否與自由球員、老將捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）重聚。瑞爾穆托雖然上季打擊陷入低潮，但考量到捕手位置稀缺，加上他與教練團、對球隊制度熟悉，雙方都曾公開表示願意續約。

其次，球隊已坦承將考慮交易外野手卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）。卡斯提亞諾斯同樣在2025年表現不佳，不僅攻守失衡，他季末還透過媒體公開批評總教練的決策，引起管理層與球迷側目。

此外，費城人也在積極評估將頂級新秀，如克勞佛（Justin Crawford）和米勒（Aidan Miller）納入大聯盟40人名單，為陣容注入活力。這可能意味著現陣中三壘手波姆（Alec Bohm）的位置變得不穩定—有報導指出，已有其他球團對波姆表示興趣，被視為潛在交易對象。

綜合而言，史瓦博的續約雖給費城人帶來了打線的穩定與火力保證，但這僅僅是球隊冬季運作的第一步。瑞爾穆托的去留、卡斯提亞諾斯的可能出走、波姆的未來命運、以及年輕新秀的提拔，這些後續動作將決定季後賽常客費城人在2026年是否能更進一步，再向世界大賽發起衝擊。對球迷而言，接下來這幾週的冬季會議與交易動向，將比續約本身更值得關注。