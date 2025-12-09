我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

頂級砲手回歸 史瓦博續留費城

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，以單季49轟甩開大谷翔平的45轟衝上國聯全壘打王。（美聯社）
費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）用球棒展示自己的存在感，5打席敲出4發全壘打，以單季49轟甩開大谷翔平的45轟衝上國聯全壘打王。（美聯社）

美國職棒大聯盟本周進入冬季會議，自由市場的大咖球星也逐漸開始有所著落，稍早費城費城人與本自成為自由球員的當家球星史瓦博（Kyle Schwarber）達成一紙五年、總值 1.5 億美元的合約協議，讓這位2025年國聯全壘打王和全聯盟打點王繼續留在費城。 

史瓦博上季展現驚人火力，以56發全壘打領跑國聯，並以132分打點稱霸全大聯盟。打擊三圍為 .240/.365/.563，進攻指數（OPS）為.928，使他在國聯MVP投票中拿下第二名，僅敗給大谷翔平。自 2022年加盟費城人以來，他穩定地為球隊貢獻長打火力，且在球隊更衣室中扮演核心角色。

對費城人來說，這筆續約的意義不只是穩定打線火力，也代表球隊管理層對未來幾年走向的決心。球隊總管唐布勞斯基（Dave Dombrowski）也坦言，儘管他們留住了史瓦博，球隊原陣容已經用過去幾年的惜敗證明能在季後賽走得有限，不會照搬舊陣容重來，將對部分位置進行調整，包括外野、防守與年輕化改造。

事實上，史瓦博的續約只是球隊休季操作的第一步。接下來，他們手上仍有多項重大決定待處理。首先，是否與自由球員、老將捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）重聚。瑞爾穆托雖然上季打擊陷入低潮，但考量到捕手位置稀缺，加上他與教練團、對球隊制度熟悉，雙方都曾公開表示願意續約。

其次，球隊已坦承將考慮交易外野手卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）。卡斯提亞諾斯同樣在2025年表現不佳，不僅攻守失衡，他季末還透過媒體公開批評總教練的決策，引起管理層與球迷側目。

此外，費城人也在積極評估將頂級新秀，如克勞佛（Justin Crawford）和米勒（Aidan Miller）納入大聯盟40人名單，為陣容注入活力。這可能意味著現陣中三壘手波姆（Alec Bohm）的位置變得不穩定—有報導指出，已有其他球團對波姆表示興趣，被視為潛在交易對象。 

綜合而言，史瓦博的續約雖給費城人帶來了打線的穩定與火力保證，但這僅僅是球隊冬季運作的第一步。瑞爾穆托的去留、卡斯提亞諾斯的可能出走、波姆的未來命運、以及年輕新秀的提拔，這些後續動作將決定季後賽常客費城人在2026年是否能更進一步，再向世界大賽發起衝擊。對球迷而言，接下來這幾週的冬季會議與交易動向，將比續約本身更值得關注。

費城 季後賽 大谷翔平

上一則

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

下一則

如虎添翼 狄亞茲3年6900萬加盟衛冕軍道奇

延伸閱讀

NBA／被快艇送回家 保羅透露心情平靜

NBA／被快艇送回家 保羅透露心情平靜
場邊人語／電光腳攻 壓哨立功

場邊人語／電光腳攻 壓哨立功
費城華埠人口增長15％ 白人湧入 亞裔居民比例降

費城華埠人口增長15％ 白人湧入 亞裔居民比例降
6年前上班途中被撞腦傷 費城華裔警去世

6年前上班途中被撞腦傷 費城華裔警去世
高科技偷車案頻發 費城警籲小心

高科技偷車案頻發 費城警籲小心
反DEI成風潮 費城即起停用多元政策

反DEI成風潮 費城即起停用多元政策

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價

WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價