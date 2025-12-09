南加女子「一切都合法」卻突遭拘留 患癌丈夫心碎

我的頻道

聖地牙哥訊
一名與美國公民結婚、並自稱始終持合法身分的烏克蘭女子，近日在辦理綠卡面談時，被ICE人員當場拘留。（示意圖，取材自Pexels）
一名與美國公民結婚、並自稱始終持合法身分的烏克蘭女子，近日在聖地牙哥移民局（USCIS）辦理綠卡面談時，被移民曁海關執法局（ICE）人員當場拘留，引發外界對移民執法收緊的再次關注。

根據新聞周刊（Newsweek）報導，46歲的布拉維娜（Viktoriia Bulavina），4日隨丈夫科羅爾（Victor Korol）前往USCIS聖地牙哥辦公室面談，面談持續約一小時。科羅爾表示，移民官逐項詢問資料後稱「一切正常」，但隨即起身離開，不久後卻帶著兩名ICE人員返回，當場通知要拘留布拉維娜。科羅爾本身罹患癌症，他形容兩人當時震驚不已。

國土安全部隔日回應稱，布拉維娜因臨時保護身分（Temporary Protected Status, TPS）已於今年4月到期，因此屬「非法居留」。但其律師團隊則表示，布拉維娜的TPS延展申請仍在審理，期間原有身分應視為持續有效；且她2022年透過拜登政府「團結烏克蘭」（Uniting for Ukraine）計畫合法入境，2024年6月獲得TPS批准，可在美居留與工作至2025年4月19日。她與科羅爾於2024年11月結婚，並於今年1月提交綠卡申請，期間USCIS並未要求補件。

律師指出，過去數周已有多名申請人在同一辦公室面談時遭拘留，因此曾事前提醒這對夫妻提高警覺；然而夫妻兩人認為自身流程完整、未違規，因此未料仍遭拘押。科羅爾說，這對夫妻二人共有的五名子女造成巨大衝擊。根據他得到的消息，妻子在被扣留於聖地牙哥聯邦大樓數日後，近日被轉往ICE拘留中心，兩人僅靠守衛好心借用私人手機得以短暫通話。

ICE助理部長Tricia McLaughlin向新聞周刊表示，布拉維娜「非法居留」，將進入移民法庭程序，「所有主張將由法官審理」。律師團隊則批評拘留缺乏正當理由，稱布拉維娜「完全遵守規定、依法入境並依法續簽」，且丈夫正罹病接受治療，「沒有理由將她與家人分離」。

科羅爾與律師團隊目前正要求ICE儘速將布拉維娜釋放。科羅爾表示，希望妻子最終仍能順利取得綠卡。

