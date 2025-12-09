「蠻力奪地」韓國城房東為改建ADU 強拖租戶8輛車

洛杉磯韓國城南金斯利街501號公寓外觀。近日屋主擅自拖吊住戶車輛、封鎖停車場擬改建為ADU，引發住戶強烈反彈與現場對峙。（取自Google Maps）

洛杉磯 韓國城（Koreatown）一棟公寓日前發生衝突，屋主在未獲住戶同意下，強行拖吊停車場內八輛車，準備將租戶合約中的停車位改建為五個小型住宅單位（ADU），引發住戶強烈反彈，現場形成對峙局面，住戶表示此舉已嚴重侵犯其租賃權益。

事件發生於9日清晨，地點位於南金斯利街（S. Kingsley Dr.）501號公寓大樓。當日上午約6時30分，屋主僱用約20人組成的工班，未事先通知住戶，即將車輛拖離並封鎖原有停車空間，引起多位住戶不滿，現場氣氛一度緊張。

居住該棟大樓12年的住戶Lauren Seely表示，這是屋主自夏季以來第四次嘗試將停車位收回用於施工，但前三次未果，這次終於成功拖走八輛車。「他們用蠻力奪走我們的停車位，這完全是突襲行動。」

根據住戶說法，這些停車位早已列入租約條款，具有法律保護，屋主強行拖車與改建已違反合約。部分住戶指出，為領回車輛，需支付數百美元拖車費與保管費，且至今未收到任何安置或補償計畫。

住戶Mel Raymond表示，自己在該棟大樓已住9年，從未想過屋主能在未經協商下，單方面變更租約權益。「我原以為租約能保障基本權利，但如今發現房東只想多賺錢，完全不顧我們的生活品質，令人失望。」

面對外界質疑，屋主Mark Nassab拒絕接受鏡頭採訪，但透過聲明回應，表示改建計畫已取得市政府核准，「若違法，市建安單位早已前來制止」。至於租約問題，他表示「雖然租約中有車位，但依州法可依『正當理由』修改租約內容」。

Nassab也稱願提供每戶200美元租金 折扣，但住戶反駁指出，該折扣僅屬短期補償，且未反映在正式租金基礎上。Raymond表示：「他們已計畫下次租金調漲，仍是基於原本租金，根本不是真正的減免。」

洛杉磯市議員賀特（Heather Hutt）對此發出聲明表示，韓國城本就停車位短缺，在節慶期間發生此事，對租戶影響尤為嚴重。她已指示辦公室與金斯利租戶協會（Kingsley Tenants Association）聯繫，並將相關情況轉交市住房部門調查。

目前住戶已就此案提起訴訟，預計下月開庭。不過住戶擔心，即使法院尚未裁決，屋主仍可能持續推進施工計畫，為防止工程展開，部分住戶目前仍守在鐵欄外的空地上，以身體力行方式進行阻擋。