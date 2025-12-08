我的頻道

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

加州毒蘑菇高發期 致1死21中毒 這品種最常見

洛杉磯訊
死帽菇表面看起來與普通蘑菇無異，但含有劇毒。（示意圖，Pexels）
大雨過後，加州多地出現毒蘑菇。加州毒物管理系統目前已接到21起因誤食毒蘑菇引發毒傘肽（Amatoxin）中毒的事故，包含兒童在內的受害者肝部損壞嚴重。另有一人因誤食毒蘑菇身亡。

最常見的含有毒傘肽毒素的蘑菇為死帽菇（death cap mushrooms）。這後蘑菇外觀和味道與普通蘑菇無異，較難分辨，因此容易被誤食。死帽菇經常在潮濕的天氣後生長。專家表示，鑒於目前為毒蘑菇高發時段，建議民眾停止一切野生蘑菇的採集食用。

根據洛杉磯福斯電視台FOX11報導，目前加州已經有一人因誤食毒蘑菇死亡，21人受傷，其中一些人需要ICU看護，至少一名受害人可能需要換肝臟。雖然整個加州都需要注意這種毒蘑菇，目前已發案例集中在蒙特瑞縣（Monterey County）以及舊金山灣區

專家提醒，除常見死帽菇，與其相似的「摧毀天使」（Destroying Angel）蘑菇也有劇毒，會造成肝臟衰竭。無論是生吃還是煮熟食用，這些蘑菇都含有劇毒。蘑菇表面顏色無法決定其是否含有毒素。

誤食毒蘑菇後，24小時內會出現中毒症狀，包括胃絞痛、噁心、腹瀉以及嘔吐。症狀減輕不代表身體好轉。專家表示，即便患者腸胃不適有所減輕，仍有可能發展成致命病症，包括肝功能損傷。

民眾若需鑑別蘑菇或了解如何判斷蘑菇中毒，可以致電加州毒物管理系統熱線：1-800-222-1222。

加州 灣區 舊金山

南加同日兩起列車事故 1女臥軌亡、1司機撞列車

亞洲瓢蟲大量湧入室內咬人、釋放臭液 恐造成財產損害

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

華女收ICE調查信 竟是律師設騙局

超市塑膠購物袋 加州明年元旦起逐步淘汰

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高

