南加同日兩起列車事故 1女臥軌亡、1司機撞列車

洛杉磯訊
南加河濱市7日發生車輛與Metrolink相撞事故，一人受傷送醫。示意圖。（取自Metrolink官網）
加州7日接連發生列車事故：洛杉磯縣一名女子臥軌遭列車撞擊當場死亡；內陸河濱縣河濱市一名司機駕車與列車相撞，司機受傷緊急送醫，所幸生命無礙。

據KTLA電視報導，7日晚間，洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）發生一起女子遭列車撞擊死亡事件。警方在當日晚間7時過後接到報警，事故地點位於Coldwater Canyon Avenue與Raymer Street一帶，接近北好萊塢（North Hollywood）與太陽谷（Sun Valley）交界。

警方抵達現場時，發現一名約30至40歲的女子遭列車撞擊。根據現場視頻，涉案列車或為Amtrak正常營運，但警方尚未證實。發言人表示，目擊者向當局稱，事發前女子曾躺臥在鐵軌上。洛杉磯消防局人員到場後，當場宣告女子死亡。

目前死者身分及事件發生原因仍在調查中，尚無更多細節可供公布。

另據The Press-Enterprise報導，7日早，內陸河濱市一人駕車與Metrolink列車發生碰撞，轎車司機因中度傷勢被緊急送往醫院。

根據河濱市消防局資訊，事故發生在7日上午9時30分前，地點在市區Jefferson Street與BNSF貨運鐵路交會處。救援人員抵達後，發現車輛嚴重受損，Metrolink列車停在鐵軌上。車內唯一乘員為駕駛本人，中度傷勢，需要以破拆方式脫困。現場無其他傷者。

事故調查期間，Jefferson Street鐵路平交道一度封閉，當局呼籲民眾避開該區域。河濱市警局、BNSF鐵路警局、洛杉磯縣警局及Metrolink人員正協同調查事故原因。

