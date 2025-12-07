我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Patty Lui收到自稱ICE的緊急郵件，要求24小時內聯繫。（加州律師公會）
Patty Lui收到自稱ICE的緊急郵件，要求24小時內聯繫。（加州律師公會）

洛杉磯華裔女子收到一封來自移民暨海關執法局（ICE）的郵件，稱其經營的玩具店正被聯邦緊急調查，24小時內必須聯繫ICE，可親自聯繫或委託律師辦理。沒想到，這竟是律師特意偽造的郵件，用來詐騙當事人錢財。加州律師公會發出公告，該律師已不能在加州執業。

據LAist媒體報導， 呂帕蒂（Patty Lui，音譯）有一家位於洛市中心的玩具店，這封來自ICE的郵件措辭緊急，讓她當時難以分辨真假。等到呂女士意識到事情不對勁時，她已經向律師Ronen Zargarof支付數萬美元。

根據加州律師公會（State Bar of California）最近調查結果，呂女士收到的ICE郵件正是Zargarof偽造，事實上，根本不存在ICE緊急調查。呂女士前後共向Zargarof支付約9萬美元。

LAist根據訴訟文件報導，這名被指控的律師，曾多次無視法庭要求提供案件證據的命令。文件顯示，Zargarof的辯護律師辯稱，當事人無法出庭，因為身處外州，不能預估返回日期。法院隨後命令Zargarof次月出庭作證，但記錄顯示，他並未出席，法院因此作出缺席判決。

回溯當事人呂女士與律師Zargarof之間的合作，2021年11月，呂女士首次聘請Zargarof處理一起民事僱傭糾紛案件。期間，她從未見過Zargarof本人，後者總說自己剛從法庭出來，並不斷催促呂女士匯款，支付更多律師費用。

律師公會調查結果顯示，Zargarof收取多項「虛構服務費」。其中包括2500美元，用於呂女士女兒撤銷民事訴訟案，事實上，呂女士女兒從未被列為被告；6000美元用於處理「洛杉磯縣勞工委員會」案件，但該機構根本不存在。

Zargarof編造故事，多次向呂女士收費。他曾發送短信稱，「有兩份搜查令，針對你的電腦和文件，我們今天將撤銷這些。」此外，Zargarof還要求呂女士向一名「移民專家合夥人」支付1萬美元。法庭文件指控，「移民專家合夥人」實際上是Zargarof的家庭成員。Zargarof甚至使用呂女士的信用卡，支付奢華酒店住宿費2萬5000美元，並稱這張信用卡是為案件雇傭私家偵探。

針對這起案件，加州律師公會首席顧問George Cardona表示，移民案件經常出現律師行為不當、偽造文件等情況，每年有100至200名律師因違規遭到指控，面臨停職、吊銷執照或罰款。Cardona提醒民眾，聘請律師前應先至律師公會網站查詢其執照狀態、及其紀律紀錄。他還指出，移民案件中，冒充律師的現象尤為普遍。

律師冒充ICE偽造的郵件，用來詐騙當事人錢財。（示意圖取自Unsplash.co...
律師冒充ICE偽造的郵件，用來詐騙當事人錢財。（示意圖取自Unsplash.com）

移民 ICE 加州

上一則

每4位超市消費者就有1人盜竊商品 收入高偷更多 原因？

下一則

AI助長「虛擬綁架」詐騙激增 假綁票照真偽難辨

延伸閱讀

加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高

加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高
憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停

憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停
研究：費率上漲 加州房屋保費在全美仍屬中等

研究：費率上漲 加州房屋保費在全美仍屬中等
南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦
眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App
舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押

舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金，但究竟退休人士能否僅靠社會安全金過上安逸生活呢？（美聯社）

存款不到100萬 安享退休可能嗎？

2025-11-30 20:36

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼