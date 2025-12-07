加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高

我的頻道

編譯廖宜怡／即時報導
柏克萊加大最新研究報告指出，與美國其他各州相比，加州房屋保費不算費，只屬中等。（美聯社）
柏克萊加大一份最新研究報告指出，儘管加州毀滅性大火推高了房屋保險成本，但與美國其他許多州相比，加州的房屋保費整體上仍屬中等。然而，隨著加州保險監管單位推行新改革政策，允許保險業者根據日益嚴重的氣候變遷威脅來制定費率，這個情況可能改變。

根據柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）對美國人口普查數據進行的分析，加州2023年房屋保險費中位數約為每年1200美元，在美國各州中排名中等。多個個人理財網站的最新數據也指出類似情況。

數據顯示，美國房屋保險年費最貴的幾個州，都是容易受颶風或龍捲風襲擊的州，包括佛羅里達州（1887美元）、路易斯安那州（1793美元）、奧克拉荷馬州（1793美元）、科羅拉多州（1769美元）和德州（1769 美元）。

特納住房創新中心的研究發現，加州屋主通常會將約1%的家庭收入用於購買房屋保險，但收入最低的四分之一家庭（年收入低於6萬6000美元）平均要花約3%的收入在房屋保險上。

分析報告共同作者之一蘇賓（Zack Subin）說：「也許有人會對加州房屋保費在美國各州中只排名中等感到驚訝，但低收入屋主在房屋保費上的支出明顯高出許多。我們預測，隨著保險成本上升，加州住房負擔能力的問題會更嚴重。政策制定者應制定策略來保護弱勢屋主，避免他們流離失所。」

在加州野火日益嚴重、保險業者紛紛拒絕在加州承保新保單或退出加州市場的情況下，加州保險廳通一項計畫，允許保險業者使用考慮氣候風險的模型來證明其調漲保費的合理性。

一些專家認為，這些改革將導致加州房屋保費大幅上漲，而且他們非常懷疑，保險公司是否能做到在火災風險較高的社區承保更多保單的承諾。

