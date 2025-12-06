居民嚇壞 550磅大熊屋下占地 一周多不願走

500磅大黑熊占據居民家地下室，不願意離開。美聯社

NBC電視台報導，一隻重達550磅的黑熊，占據艾塔迪那（Altadena）一戶居民家的地下室與後院，久久不願離開。

屋主強森（Ken Johnson）表示，截至6日，這隻熊已在他家底下住了超過一周，野生動物官員正密切監控，因為這隻熊看起來越住越安穩。強森表示：「我能聽到牠在下面活動，真的很可怕。那些敲擊聲、壓碎聲、抓刮聲——牠聽起來非常不高興。」。

強森是在查看房屋底部情況時，才意外發現「招待」一位超大號訪客。他架設的攝影機，證實肇事者身分——一隻有標記的黑熊，看起來對這一帶相當熟悉。強森說：「他們其實今年一月曾抓過牠，把牠送到Mount Wilson後方的深山區，那時牠被打上標記。結果牠一路又跑回來。」。

加州 魚類與野生動物局（CDFW）日前前往展開干預行動。他們在熊活動的區域架設攝影機，以掌握這隻熊離開、返回的確切時間點。為了讓牠更願意離開，他們還帶來一款連頑固黑熊都難以抗拒的氣味噴劑。「這是一種高濃度化合物，帶有非常強烈的焦糖與櫻桃香味，用來誘使牠離開現在所在位置。」CDFW專家克洛平（Cort Klopping）解釋。

但到目前為止，這隻熊一動也不動。野生動物官員表示，牠正在推動泥土與雜物，把其活動空間的周圍加固，彷彿準備擴建自己的冬眠熊窩。強森說：「牠現在躲得很深，我得趁牠心情平靜時，找辦法把牠引出來。」。

在這個地區，家裡出現黑熊並不算罕見——尤其今年的伊頓野火摧毀大量棲地後，更是如此。克洛平說：「我們最近接到非常多通報，大家家裡或地下室有熊躲著。」。

強森希望這段「短暫造訪」能快點結束，不要讓這隻熊把他的家當成冬眠度假村。

CDFW表示，他們正密切監看攝影機畫面，一旦熊離開，就會立即封住破損的地下空間入口。如果熊遲遲不願自行撤離，他們也準備再次捕捉牠，並將牠移至更安全的地點。

目前當局呼籲民眾避免接近該區域。