我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男突遭ICE拘押意外獲釋 戴電子腳鐐需按時報到

史坦普500收盤小漲 Fed降息展望撐盤 亞馬遜成拖累

女子購買431元護膚品 被徵稅657元 因成分含金屬

【洛杉磯訊】
女子從歐洲購買護膚品，被課以超高關稅。（示意圖取自Pexels）
女子從歐洲購買護膚品，被課以超高關稅。（示意圖取自Pexels）

年底節假日到來之際，很多民眾都會購買物品送給自己或親朋好友。但川普政府的高關稅政策，可能會讓民眾支付意想不到的高額稅款。近日，一女子從歐洲購買護膚品，價格為431美元，卻被要求補稅657美元。因這些護膚品中含有源自其他國家的金屬，因此被徵稅200%。

根據NBC電視台報導，美國女子坎普諾（Bonnie Hardy-Compagno）8底在比利時訂購約431美元的護膚品時，以為只需支付一般15%的歐洲進口關稅；然而包裹9月經UPS抵達時，她被告知需支付657美元的關稅與費用，這比商品本身還貴。

坎普諾說，「我真的嚇到，送貨員說：『你要付657美元才能領包裹。』」她當場拒收並向UPS要求解釋。根據UPS寄給她的文件，包裹被課以200%鋁材關稅，理由是產品含有來源不明或來自俄羅斯的鋁；另外還有50%的鋼材關稅。

坎普諾連續兩個月，每周至少聯繫UPS一次。最終UPS寄給她一張表格，要她表明護膚品中鋁的含量。她說，護膚品成分標示只會列出配方成分，不會標明鋁或鋼含量，令她無法提供UPS要求的資料。

一段時間後，UPS最後甚至寄來65美元的逾期費帳單，並把費用送至催收。坎普諾調侃，「到這個地步，我甚至覺得做飛機去巴黎買，還比較便宜。」

根據NBC電視台，近百年來，美國對價值較低的進口包裹，實施「最低免稅額（de minimis）」制度，2016年起的門檻為800美元以下免關稅。但今年夏季，川普總統終止這項政策，理由是該制度被利用，有別有用心者，在小包裹中，夾帶非法藥物（包括芬太尼）送入美國。

自8月29日起，寄給個人的低價包裹，須比照一般商業進口貨物課徵關稅與費用，導致大量小額網購商品成本驟升，無論民生用品或個人購物都受影響。

這項變革是川普政府重塑全球貿易政策的一部分，包括對各國設下整體關稅及特定物品、原料的額外關稅。川普表示，新政策將長期加強美國製造業並改善國內經濟。然而短期影響已開始發酵，美國企業與消費者皆承受不小成本壓力，坎普諾的經歷，只是其中一個。

關稅 川普 芬太尼

上一則

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

延伸閱讀

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮
美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁
川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明
川普2大戰略文件遲未發布 Politico：財長盼調整涉中措辭

川普2大戰略文件遲未發布 Politico：財長盼調整涉中措辭
2026年世界盃籌畫十年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

2026年世界盃籌畫十年終將登場 FIFA小心維持與川普關係
AI生成嬰兒版川普、普亭在網路爆紅 地緣政治新聞變有趣

AI生成嬰兒版川普、普亭在網路爆紅 地緣政治新聞變有趣

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防