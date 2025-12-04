我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府炸彈嫌犯住豪宅 祖母：他連蒼蠅都不會傷害

充當中國代理人案 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

聖地牙哥訊
南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在案發地調查。路透社
南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在案發地調查。路透社

加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸，震驚當地居民，引發聯邦與地方多個執法機構共同調查，重新檢視可能涉及的多年冷案與近期凶殺。

根據新聞周刊（Newsweek）報導，聯邦調查局（FBI）、加州公路巡警（CHP）、聖地牙哥警局等單位，2日前往Newton Avenue一處住宅進行搜查。執法人員在屋內發現人體遺骸，但確切人數與身分尚未公布。這次搜索源於CHP在另一宗凶案中取得的線索，促使多警檢展開協作。

雖然警方未公布遺骸的具體位置，但外界推測遺骸可能被長期藏於房屋結構的隱蔽區域，例如牆體、地板下方、庭院土層或封閉性儲物空間等，一般住戶難以察覺。此外，調查被認為可能涉及冷案，意味死亡時間可能已經過多年甚至更久；隨著時間推移，腐敗氣味早已散去，加上若遺骸被封閉在密不透氣空間內，租客在日常生活中幾乎不可能察覺。

執法部門透露，74歲的Dwight William Rhone曾住在該住宅，他目前因另一宗凶殺案被羈押。根據NBC電視台的報導，Rhone被控2023年10月在905號公路槍殺54歲的Bernardo Moreno，並焚屍滅證。法院資料顯示，他自1963年起累積33項前科。

更多法院紀錄顯示，該處房產過去與Rhone有明確連結。根據2022年的一份更名申請文件，發現遺骸的住宅曾被登記為Rhone住址。而更早之前，Rhone在2017年已因民事限制令，被迫從Newton Avenue的房屋驅逐。文件顯示，當時房產所有者Ernie Monia（Rhone的嫂子，當時70歲）曾允許Rhone居住，但他多次違規讓陌生男女留宿、飲酒或吸毒，並對Monia言語威脅及破壞財物，Monia向法院申請限制令。警方後來執行驅逐。

目前住在該屋的Estrada Gonzalez姊妹表示，她們在去年才搬入，調查人員告知此次案件與現住戶無關，而是涉及前住戶與冷案的新進展。她們指出，搜查人員是透過鄰居家的入口進入後院，再進入她們的住宅，搜尋範圍包括臥室的下方區域。「他們已經告知，要找的東西都在房子下面。」姐妹之一Judith說。

一名18歲的鄰居告訴NBC電視台，她經常看到警察在社區出入，當時並未在意，只記得父母一再叮囑她與妹妹不要靠近那棟房子。

FBI表示，其證物小組（Evidence Response Team）協助蒐證，包括使用警犬偵測遺骸。由於遺骸已在物業中被找到，後續調查將由聖地牙哥警局負責。

聖地牙哥縣法醫辦公室正調查死者身分與死因。截至目前，尚未就遺骸的新發現提出額外指控。警方呼籲，如民眾掌握Rhone過往行為或其他可能相關的案件資訊，可聯繫兇案組619-531-2293，或匿名致電滅罪專線888-580-8477。

南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在...
南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在案發地調查。路透社

聖地牙哥 加州 FBI

上一則

互毆致同事腦死 洛杉磯7-11店員沒罪？ 檢：無不法

延伸閱讀

紐約市布碌崙劫匪七周作案十餘起 警方通緝

紐約市布碌崙劫匪七周作案十餘起 警方通緝
向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案
全球首隻「水獺搜救員」 尋獲25年前凶器、4人遺骸 助破懸案

全球首隻「水獺搜救員」 尋獲25年前凶器、4人遺骸 助破懸案
南加罕見大交易 索尼總部賣6740萬

南加罕見大交易 索尼總部賣6740萬
打擊零售犯罪 CHP找回失竊商品暴增2600%

打擊零售犯罪 CHP找回失竊商品暴增2600%
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶

基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應