移民局追「債」華人10年前來美產子被查

快訊

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令

記者王若然／洛杉磯即時報導
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

川普上台後，嚴格審核領取「公共負擔」（public charge）者的簽證和綠卡申請，就連多年前的案例也不放過。有移民律師透露，一名中國夫婦帶著10年前在美國出生的女兒來美讀書，在洛杉磯進海關時，被移民官攔下，僅給他15天簽證，要求其證明他們女兒當初在美國出生時沒有使用白卡（Medi-Cal）。

南加州移民律師鄧洪稱，最近有一對華人夫婦在洛杉磯入關時，被移民局的人攔下。他們的女兒10年前在美國出生，如今想送女兒來美國唸書，兩人則是持旅遊簽證來陪讀。沒想到過海關時，一家人被請去「小黑屋」，移民官要求這對夫婦證明10年前在美國生孩子時沒有使用白卡。

鄧洪稱，這對夫婦當時在美生娃的經歷比較特殊。理論上，在政府紀錄上，孩子媽媽確實當時使用了白卡生孩子，但實際原因是兩人10年前被月子中心騙了。夫婦倆當時簽約一家位於亞凱迪亞的月子中心，赴美產子。孩子的媽媽將總計5萬美元轉至月子中心帳戶，但月子中心卻沒有將這筆錢支付給醫院或醫生，反而用孩子媽媽的名字向政府申請白卡，月子中心則私吞這筆錢。當時，一年時間內，有超過50個人以那家月子中心位於亞凱迪亞的住宅地址申請了白卡，這才引起政府注意。

鄧洪稱，移民局目前這給這對夫婦15天時間自證清白，若不能在有限時間內證明他們實則是詐騙受害人，他們將立刻失去合法身分，女子在美國也將無人照料。

鄧洪稱，多年前，赴美產子是一個很常見現象，這些媽媽們有很多都依靠中介安排這裡的衣食住行和醫療服務。其中有使用白卡的人，如今可能會被「翻舊帳」。

若持有旅遊簽證來美生子，使用白卡等屬於「公共負擔」類別的福利，依據美國憲法第14修正案，在美出生的孩子身分不受影響，但是父母的簽證、申請綠卡或入籍將會受到很大影響。

鄧洪說，以後「來美生子這條路會越走越窄。」根據川普政府的移民政策理念，來美的移民必須是來做貢獻。除當事人自己使用屬於「公共負擔」的福利會被嚴打，就連幫助父母、兄弟姐妹移民來美的「擔保人」，若他們也適用過「公共負擔」，「擔保人」也必須負責。

根據「San Francisco Human Services Agency」，屬於公共負擔類的福利包含現金援助計畫，例如CalWORKs、縣政府成人援助計畫（CAAP）和補充保障收入 (Supplemental Security Income, SSI) ，以及政府支付的機構性長期護理，例如白卡（Medi-Cal）中的長期住院照護部分。

根據法律，許多類型的公共福利不會被納入公共負擔測試的考量範圍，包括CalFresh、 婦幼補充營養計畫(WIC)、學校餐點和住房支援等。    

移民 白卡 公共負擔

