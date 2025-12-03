這不是料理是魔法 以假亂真的日本美食展

參觀者還可親手製作屬於自己的食物模型便當。（記者張宏／攝影）

造假的太美味，看了才知道有多真；因為這些美食，根本不是食物。好萊塢 的Japan House正舉辦美國首個「食品拼盤」美食展，這些栩栩如生的食品模型，擺滿日本 各地餐廳的櫥窗，該日本傳承百年的傳統工藝，讓模型逼真到常被誤認為是真品。

（影音來源：記者張宏）

華人 Cindy許在Japan House美食展便當區體驗製作便當盒，她表示，這些模型和真的一模一樣，讓人垂涎欲滴。玉子燒、和牛、拉麵、壽司等各式日本美食應有盡有，甚至連生魚片紋路的細節都有表現，完全體現日本的匠人精神。

在日本，食客常被櫥窗裡栩栩如生的美食模型吸引，這些被稱為「食品拼盤」（shokuhin sampuru）的三維模型，以令人垂涎的細節，展現菜單上的菜餚，其逼真程度，讓人難以置信它們竟然不能食用。美食模型起源於20世紀初的日本，最初是用蠟製作。到20世紀20年代，這些蠟製模型出現在東京、京都、大阪等地的百貨公司的餐廳，向好奇的公眾展示其不斷擴充的菜單。其中包含一些不太常見的中國菜和洋食（西式菜餚），這股潮流迅速蔓延。

如今，這些超逼真的模型採用耐用的合成樹脂製成，並根據日本各地餐廳的訂單進行定制，成為餐廳體驗中令人喜愛且極具標誌性的元素。透過不斷的創新和改進，它們不斷發展演變，不再局限菜單宣傳，而是成為一種獨特的日本文化表達形式，如今不僅出現在商店櫥窗中，還被應用於從鑰匙圈到手機殼等各種商品上。

本次展覽由全球領先的食品模型製造商岩崎公司（Iwasaki）合作舉辦，展出一系列特別委託製作的食品模型，其中最引人注目的，是一幅巨大的地圖上，展示日本47個都道府縣的代表食品模型，充分展現日本豐富多彩的飲食文化。

除呈現這些地方特色美食外，「看起來真美味！」展覽還透過七個主題區域和一個互動式便當區，深入探索食品模型文化。展覽將帶領參觀者了解這些高度逼真的模型背後的歷史、製作工藝和創意巧思。展覽也將探討這些模型在營養教育、醫學和品質控制等領域的應用。參觀者還可親手製作屬於自己的食物模型便當並拍照。