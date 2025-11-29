我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感

西班牙爆非洲豬瘟 1/3豬肉出口證書遭凍結

2031女足世界杯申辦案公布 洛杉磯四球場入列

洛杉磯訊
巴沙迪那玫瑰碗體育場的大標牌近年翻新，更換霓虹燈，重新刷漆，煥然一新。該體育場將作為2031年女足世界盃的申辦場地之一。（記者楊青╱攝影）
巴沙迪那玫瑰碗體育場的大標牌近年翻新，更換霓虹燈，重新刷漆，煥然一新。該體育場將作為2031年女足世界盃的申辦場地之一。（記者楊青╱攝影）

國際足聯（FIFA）29日公布2031年和2035年女足世界盃的申辦文件，美國、墨西哥、哥斯大黎加和牙買加聯合申辦2031女足世界杯，英國申辦2035年。洛杉磯地區四座大型體育場獲列參賽場地名單。國際足聯預計2026年4月30日正式確認申辦結果。

美國足協在申辦提案中，列出20個可能作為2031年女足世界盃的球場，包括洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）SoFi體育館、巴沙迪那玫瑰碗（Rose Bowl）、洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），以及卡森市（Carson）的尊嚴健康體育公園（Dignity Health Sports Park）。

2031年女足世界盃目前僅有一組申辦者，由美國、墨西哥、哥斯大黎加與牙買加共同提出；2035年則由英國提出單一申辦案。

2031年女足世界杯申辦書中，共提及50個可能場地，其中美國提出的20座球場包含七座將舉辦2026年男子世界盃的美國球場，此外還有14座球場作為潛在選項。洛杉磯地區入選的四座場館各具代表性：SoFi體育場是新一代超大型球場，可容納逾7萬人，它也是2026男足世界盃場地。玫瑰碗曾舉辦1994男足世界盃和1999女足世界盃決賽。洛杉磯紀念體育場則是一座百年歷史場館，曾舉辦兩屆奧運開閉幕式。尊嚴健康體育公園是美職足球洛杉磯銀河主場，以足球專用場館著稱。

美國其他入選的體育場，分別位德克薩斯州阿靈頓（AT&T體育場）、亞特蘭大（梅賽德斯-奔馳體育場）、新澤西（大都會人壽體育場）、休斯頓（NRG體育場）、堪薩斯城（箭頭體育場）和西雅圖（Lumen體育場）。替代場地包括休士頓（殼牌能源體育場）、堪薩斯城（CPKC體育場）、華盛頓特區（奧迪球場）和邁阿密的硬石體育場等，但這些城市的球場容量都較低。

申辦方預估，2031女足世界盃將吸引450萬球迷，帶來約40億美元收益，遠高於2023年澳洲／紐西蘭賽事的5.7億美元，以及2027年巴西賽事預估的10億美元。

申辦書也首次列出球票價格，小組賽最低票價35美元；決賽票價120至600美元。由於各地大型體育場館都在不斷改造和升級，高價位的貴賓座預計占場館容量10%–20%。

世界盃 洛杉磯 墨西哥

上一則

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

延伸閱讀

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪

洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪
感恩節善心人 舉目皆是

感恩節善心人 舉目皆是
NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響

NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響
加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖
洛杉磯飛夏威夷航班 媽媽醉酒打女兒 僅獲輕罪

洛杉磯飛夏威夷航班 媽媽醉酒打女兒 僅獲輕罪

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55

超人氣

更多 >
50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑
最大規模…空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂

最大規模…空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂