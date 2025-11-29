他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

我的頻道

編譯組／即時報導
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）
沙加緬度蜂報報導，節慶季節展開，不少加州民眾準備迎接家庭聚會、美式足球賽與聖誕大餐。若你正打算在自家招待親友，熟悉加州停車與交通規則至關重要，以免踩雷被開罰甚至遭拖吊。本報導整理加州現行法律，回答常見問題：他人可以在你家門前街邊停多久？哪些地方禁止停車？若違規會面臨哪些罰則？

哪些地方禁止停車？

根據加州車輛法規，以下地點一律不得停車或放置車輛：

•設有「禁止停車」標誌處

•有畫線或無畫線的人行穿越道

•人行道上或部分阻擋他人車道入口

•距離殘障人士斜坡3呎內

•輪椅通道前方

•殘障車位旁斜線區域

•零排放車位（非零排放車不得使用）

•隧道、橋樑上（除非標誌允許）

•距消防栓或消防局車道出入口15呎內

•安全區與路緣之間

•並排停車

此外，高速公路上除緊急狀況、執法人員要求或標誌允許外禁止停車。加州車輛管理局（DMV）提醒，停在高速公路時應完全移至路肩外並鎖好車門等待救援；任何車輛若在高速公路上停放超過4小時，可能會被拖離。

距離人行穿越道可以停多近？

自今年1月1日起生效的第413號議會法案（俗稱「採光法」）規定：

•任何人行穿越道20呎內不得停車，即使沒有畫線。

•若該處有人行道延伸（curb extension），禁停距離縮短為15呎。

地方政府可依需求自行調整距離，包括停車區與商業裝卸區。

可以在別人家門前停多久？

DMV指出，只要不阻擋車道，一般而言在他人家門前停車是合法的。

但加州法律規定：

車輛不得在公共道路同一位置停放超過72小時（3 天）。

若有車在你家門前停超過 72 小時，屋主可向相關單位申請拖離。

違規停車罰多少？

依照2025年加州司法委員會的統一保釋金與罰款表：

•公車裝卸區停車：基本罰款250美元，含附加費後可達1105美元。

•違反72小時限制（可能遭拖吊）：基本罰款35美元，加上額外費用後約238美元。

占用殘障車位或車位旁斜線區域，將被拖吊與罰款。（加州DMV）
加州 DMV

