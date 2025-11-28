好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

李先生一口氣買了四瓶。（李先生提供）

近日，有南加州 居民稱，在好市多 居然看到有賣貴州茅台酒。茅台酒一直以來以數量少、價格高為民眾熟知，有華人認為茅台酒在好市多的價格實惠，一口氣買入四瓶。

南加州居民李先生介紹，他11月23日到位於奇諾岡（Chino Hills）的好市多，驚喜地發現居然有中國大名鼎鼎的貴州茅台酒。好市多出售的這款茅台為500毫升飛天茅台酒，售價279.99美元。李先生表示，這是他第一次在好市多看到茅台酒，該價格很不錯，他一下子買了四瓶。他說，不管是送人還是自己喝，都很不錯。他買的時候，架子上還有很多茅台酒。

最近一周，有網友表示在爾灣和阿罕布拉市的好市多都看到這款茅台酒。

美國好市多出售茅台酒，吸引很多華人買家。不過也有網友認為，好市多的價格相較中國同款（約250美元）仍要貴一些。並且在一些美國本地華人超市 中，也有茅台酒在售，價格也不錯。例如某南加州華資超市目前出售多種容量的貴州茅台，其中500毫升裝售價259.99美元。不過也有網友指出，好市多出售的茅台酒有質量保障，在中國國內目前市場上充斥著很多假茅台酒，一不注意就會買到假酒。

一位網友介紹，他很喜歡喝茅台酒，以前經常從機場免稅店帶來美國。如今好市多有售，價格也還可以，算上稅約300美元一瓶，以後不用從機場揹回來了。

在口感上，有網友認為，出口版的茅台酒口感與內銷版不一樣，國內的版本比較好喝。不過根據新浪財經2023年一篇文章，目前茅台酒內銷和出口版本口味一樣。文章指出︰「2019年之前，出口版茅台主要是給外國人設計的。口味偏淡一些，傾向於喜甜的口感，但是19年之後做了改變。」目前兩者口感基本一致。

有網友表示，好市多很多年前就開始賣茅台酒了，一直是斷斷續續有貨。以前是750毫升。

貴州茅台酒在中國以其卓越品質和獨特的醇香口感，屢次成為國宴指定用酒，馳名全球。根據茅台酒美國授權經銷商「大文行酒業有限公司」，茅台自2019年啟動「文化茅台」戰略，以百年傳承文化為核心，全面推動品牌國際化，目前在美國逐漸擴大市場普及。