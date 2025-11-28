洛杉磯飛夏威夷航班 媽媽醉酒打女兒 僅獲輕罪

我的頻道

【洛杉磯訊】
一名女子去年在一家夏威夷航空班機上醉酒打女兒，最終被輕判。（示意圖，Pexels）
一名女子在從洛杉磯飛往夏威夷的航班上醉酒攻擊自己年幼女兒，致使孩子送醫，事件震驚乘客。然而，這名母親近日僅獲輕判，未須入獄。

根據每日郵報、雅虎新聞等媒體，11月25日的法院文件顯示，49歲的丹尼斯（Samantha Ann Dennis）因去年在洛杉磯飛往檀香山的航班上毆打女兒，被檀香山地方法院法官Derrick Watson判處兩年監督釋放，並支付100美元特別評估費用。她將不必服刑。

事件發生於2024年11月4日的一架夏威夷航空班機上。根據刑事訴狀，丹尼斯在飛機起飛後不到兩小時，便情緒失控，接連怒吼並威脅女兒，驚動其他乘客。四名乘客陸續向空服員求助，許多人聲稱丹尼斯對孩子拳打腳踢，甚至將孩子的頭撞向機窗，還對孩子說：「妳再這樣笑，上帝會殺了妳。」

當空服員上前關切時，丹尼斯辯稱自己只是想讓女兒冷靜。一名空服員對警方表示，「我們當時在3萬呎高空，若她突然失控，根本沒人能幫忙。」

最終，一名休班警員上前協助制服丹尼斯，並將她與受傷的女兒隔離。空服員則全程陪伴孩子直到飛機降落。

航班抵達檀香山後，女孩立即被送往醫院檢查，之後被帶離母親監護，安置於寄養系統。警方指出丹尼斯當時明顯受酒精影響。

丹尼斯起初被控簡易攻擊（Simple Assault）及干擾機組員兩項罪名。干擾機組員的罪項最高可判20年徒刑及25萬美元罰金。

然而今年8月，她與檢方達成認罪協議，只承認干擾機組員罪名，其餘指控撤銷。

丹尼斯與女兒原居北加州，近年搬到夏威夷。根據11月20日其律師Melinda Yamaga提交的量刑備忘錄，丹尼斯已於8月重新取得女兒監護權，母女重聚後正在努力恢復關係。女兒目前正在夏威夷適應學校生活。

律師表示丹尼斯事發後一直保持戒酒，並積極接受戒癮治療與心理諮商。備忘錄指出，「她形容過去一年是人生中最艱難的時刻，對自己的行為深感懊悔，並已為此付出重大代價。」丹尼斯亦提交多封親友推薦信，強調她的性格與這一年來的改善。

約十年前，夏威夷也曾發生類似案件。2016年，Samantha Watanabe因在一趟從阿拉斯加返夏威夷的航班上毆打15個月大的女兒而被判刑。她被判入獄30天、一年監督釋放，並須接受90天居家監禁。

特斯拉失控撞擊爆炸 車門打不開一死一傷

