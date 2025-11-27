救世軍鳳凰城提供數千份感恩節餐點 弱勢家庭受惠

慈善組織救世軍（Salvation Army） 27 日在鳳凰城展覽中心舉辦年度感恩節 公益餐會，為有需要的居民提供約3500份節慶餐點。此次活動由大鳳凰城地區救世軍主辦，並號召大量志工參與，在假日期間為弱勢家庭與個人提供協助。

餐會自上午 9 時起開放入場，提供火雞、餡料、馬鈴薯泥與派等傳統感恩節食品。除餐點外，現場亦設置免費理髮、現場音樂演出與多個社區資源攤位，協助民眾取得生活資訊與情緒支持。主辦單位表示，活動讓處於經濟壓力或生活困境的居民，能在節日期間獲得一個安心的用餐場所與基本支持。

活動現場由志工協助備餐、送餐與服務引導，氣氛溫馨。根據救世軍表示，今年參與志工人數延續往年規模，顯示社區對節慶期間公益活動的重視與投入。主辦方指出，餐會能長年持續舉辦，志工支援是不可或缺的關鍵。

救世軍表示，近年生活成本上升，使部分原本能勉強維持生計的家庭在節日期間陷入更大壓力。該組織指出，今年 11 月初，亞利桑納州 多個服務據點每天平均接待數名首次來尋求協助的居民，反映節慶前夕弱勢人口增加。許多家庭在面臨食品價格上漲、補助停滯或收入不穩定等情況下，使得節慶開銷成為沉重負擔。

主辦單位強調，感恩節餐會不僅僅是提供熱食的短期支持，亦是協助民眾在經濟困難期間維持基本生活品質的重要手段。透過提供安全環境與免費餐點，活動希望減少弱勢家庭在假期的壓力與孤立感。救世軍同時提醒，許多前來求助的民眾過去從未向慈善機構尋求支援，如今因支出增加與補助不穩定，才不得不尋求協助。

餐會已成為鳳凰城多年傳統活動，象徵地方社區在假期展現的互助精神。主辦方指出，這項活動每年都能吸引大量民眾參與，體現城市在面對經濟挑戰時仍保持強大社區連結。未來救世軍將持續與社區合作，擴大服務規模，確保面臨短期或長期困難的家庭能及時獲得援助。

鳳凰城救世軍表示，感恩節是強調感恩與分享的重要節日，而公益餐會則在此期間扮演穩定力量，協助各界度過壓力高峰期。隨著通貨膨脹 與生活支出持續影響家庭生計，該組織預期將有更多民眾在未來數月需要短期援助，並呼籲社區持續提供志工與物資支持。