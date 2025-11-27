我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在華府街頭槍戰」

救世軍鳳凰城提供數千份感恩節餐點 弱勢家庭受惠

編譯組

慈善組織救世軍（Salvation Army） 27 日在鳳凰城展覽中心舉辦年度感恩節公益餐會，為有需要的居民提供約3500份節慶餐點。此次活動由大鳳凰城地區救世軍主辦，並號召大量志工參與，在假日期間為弱勢家庭與個人提供協助。

餐會自上午 9 時起開放入場，提供火雞、餡料、馬鈴薯泥與派等傳統感恩節食品。除餐點外，現場亦設置免費理髮、現場音樂演出與多個社區資源攤位，協助民眾取得生活資訊與情緒支持。主辦單位表示，活動讓處於經濟壓力或生活困境的居民，能在節日期間獲得一個安心的用餐場所與基本支持。

活動現場由志工協助備餐、送餐與服務引導，氣氛溫馨。根據救世軍表示，今年參與志工人數延續往年規模，顯示社區對節慶期間公益活動的重視與投入。主辦方指出，餐會能長年持續舉辦，志工支援是不可或缺的關鍵。

救世軍表示，近年生活成本上升，使部分原本能勉強維持生計的家庭在節日期間陷入更大壓力。該組織指出，今年 11 月初，亞利桑納州多個服務據點每天平均接待數名首次來尋求協助的居民，反映節慶前夕弱勢人口增加。許多家庭在面臨食品價格上漲、補助停滯或收入不穩定等情況下，使得節慶開銷成為沉重負擔。

主辦單位強調，感恩節餐會不僅僅是提供熱食的短期支持，亦是協助民眾在經濟困難期間維持基本生活品質的重要手段。透過提供安全環境與免費餐點，活動希望減少弱勢家庭在假期的壓力與孤立感。救世軍同時提醒，許多前來求助的民眾過去從未向慈善機構尋求支援，如今因支出增加與補助不穩定，才不得不尋求協助。

餐會已成為鳳凰城多年傳統活動，象徵地方社區在假期展現的互助精神。主辦方指出，這項活動每年都能吸引大量民眾參與，體現城市在面對經濟挑戰時仍保持強大社區連結。未來救世軍將持續與社區合作，擴大服務規模，確保面臨短期或長期困難的家庭能及時獲得援助。

鳳凰城救世軍表示，感恩節是強調感恩與分享的重要節日，而公益餐會則在此期間扮演穩定力量，協助各界度過壓力高峰期。隨著通貨膨脹與生活支出持續影響家庭生計，該組織預期將有更多民眾在未來數月需要短期援助，並呼籲社區持續提供志工與物資支持。

感恩節 亞利桑納州 通貨膨脹

上一則

家中座機突然故障？ 八旬長者因此被盜2.5萬元

延伸閱讀

感恩節出遊人數創紀錄估達8180萬人 這兩天機場最擠

感恩節出遊人數創紀錄估達8180萬人 這兩天機場最擠
過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單

過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單
梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招
感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空

感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空
梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管
年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返