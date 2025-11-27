全美最致命高速路出爐 加州這條路三年80死奪冠

包括15號公路等，被評選全美最致命高速公路之列。（示意圖取自Pixabay）

福斯新聞台FOX11報導，最新研究發現，15號公路名列「全美最致命」高速路首位，三年發生80起死亡車禍。10號公路（亞利桑納州至河濱縣段），伊利諾州94號公路、新墨西哥州 40號公路，均名列最致命公路前五。

這項研究由德州人身傷害律師事務所Angel Reyes & Associates進行，該事務所查閱美國公路交通安全管理局（NHTSA）死亡事故分析報告系統（FARS）資料，每起事故對應至其所發生的高速路或州際公路，確定過去三年中，哪些高速路特定路段發生最多致命事故並進行排名。

結果顯現，加州 有三條高速路入選全美十大最危險高速路名單，排名首位的是位聖伯納汀諾縣的15號州際公路。

這條公路從聖地牙哥一路延伸至內華達州邊界，是洛杉磯 與拉斯維加斯間的重要交通命脈。數據顯示，這段路三年發生80起致命車禍，在全美高速路中數量最多。交通分析師指出，這條高速路有漫長沙漠路段、較高的速限及周末交通高峰，是造成事故關鍵因素。

排名第二的是亞利桑納州馬里科帕縣（Maricopa County）10號州際公路，三年內發生57起致命車禍。該路段貫穿鳳凰城（Phoenix）都會區，是繁忙路段，也是當地通勤族與長途貨運車共用道路，使交通更複雜。

10號公路繼續往西行，至加州河濱縣（Riverside）路段，以54起致命車禍名列第三。10號公路連接洛杉磯、棕櫚泉（Palm Springs）和更遠地區，車流量大，有許多車道切換與高速行駛的貨運卡車。

排名第四的是伊利諾州庫克縣（Cook）的94號公路，三年內出現52起致命車禍。94號公路穿越芝加哥（Chicago）都會區，是全美最擁擠的都會區道路之一。走走停停的車流、頻繁的車道匯入、匯出，及多變的天候狀況，皆增加事故風險。

排名第五的是新墨西哥州伯納利歐（Bernalillo）縣40號公路段，三年內發生48起致命車禍。這條公路穿越新墨西哥州最大城市阿布奎基（Albuquerque），高海拔、長距離與沿路高速行駛的貨車，使該路段對貨車司機與旅客而言風險極高。

NHTSA表示，美國每年有超過3萬8000人死於道路事故。疲勞駕駛、超速與分心駕駛，仍是這些事故的主因。

加州其餘名列危險公路，還包括5號公路聖地牙哥路段（過去三年內有42起致命事故）、101號公路聖塔克拉拉（Santa Clara）路段（32起致命事故），及5號、10號公路洛杉磯路段等。